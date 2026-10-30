Um homem de 45 anos foi preso nessa quinta-feira, 30, suspeito de participar do furto de um transmissor avaliado em quase R$ 100 mil, em Patrocínio Paulista. O equipamento seria instalado em uma torre da Polícia Militar no município.

O crime aconteceu há aproximadamente duas semanas e foi registrado por câmeras de segurança. Após investigação, a Polícia Civil identificou um dos envolvidos e realizou diligências para localizá-lo.

Os policiais foram até a residência do suspeito, que ainda tentou impedir a própria prisão, mas acabou detido.