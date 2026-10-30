30 de outubro de 2026
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AUDÁCIA

Homem é preso por furto de transmissor da PM de quase R$ 100 mil

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo/GCN
Suspeito foi levado à Central de Polícia Judiciária de Franca após prisão
Suspeito foi levado à Central de Polícia Judiciária de Franca após prisão

Um homem de 45 anos foi preso nessa quinta-feira, 30, suspeito de participar do furto de um transmissor avaliado em quase R$ 100 mil, em Patrocínio Paulista. O equipamento seria instalado em uma torre da Polícia Militar no município.

O crime aconteceu há aproximadamente duas semanas e foi registrado por câmeras de segurança. Após investigação, a Polícia Civil identificou um dos envolvidos e realizou diligências para localizá-lo.

Os policiais foram até a residência do suspeito, que ainda tentou impedir a própria prisão, mas acabou detido.

Investigação continua

Após a captura, o homem foi conduzido à DIG (Delegacia de Investigações Gerais), em Franca. A Justiça decretou a prisão preventiva do investigado.

Durante o interrogatório, ele não quis informar onde estavam os equipamentos furtados nem quem seria o comparsa que teria participado do crime.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a participação de outros envolvidos e localizar o transmissor.

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