Um homem de 45 anos foi preso nessa quinta-feira, 30, suspeito de participar do furto de um transmissor avaliado em quase R$ 100 mil, em Patrocínio Paulista. O equipamento seria instalado em uma torre da Polícia Militar no município.
O crime aconteceu há aproximadamente duas semanas e foi registrado por câmeras de segurança. Após investigação, a Polícia Civil identificou um dos envolvidos e realizou diligências para localizá-lo.
Os policiais foram até a residência do suspeito, que ainda tentou impedir a própria prisão, mas acabou detido.
Investigação continua
Após a captura, o homem foi conduzido à DIG (Delegacia de Investigações Gerais), em Franca. A Justiça decretou a prisão preventiva do investigado.
Durante o interrogatório, ele não quis informar onde estavam os equipamentos furtados nem quem seria o comparsa que teria participado do crime.
A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a participação de outros envolvidos e localizar o transmissor.
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