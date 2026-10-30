O comércio de Franca ficará fechado na segunda-feira, 2 de novembro, feriado nacional de Finados. O funcionamento dos serviços públicos também terá alterações nesta sexta-feira, 30, devido à transferência do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, celebrado na quarta-feira, 28. As repartições municipais ficarão fechadas nos dois dias, com retomada do atendimento na terça-feira, 3.
Confira abaixo o abre e fecha em Franca.
Lojas e bancos
O comércio de Franca abre normalmente nesta sexta-feira, 30, e no sábado, 31. As lojas permanecerão fechadas na segunda-feira, 2, feriado de Finados.
As agências bancárias também funcionarão nesta sexta-feira, fecharão na segunda e retomarão o atendimento presencial na terça-feira, 3, no horário habitual. Os serviços online e de autoatendimento continuarão disponíveis.
Contas com vencimento nesta sexta-feira, 30, devem ser pagas até a data. Já os boletos com vencimento na segunda-feira, 2, poderão ser quitados na terça-feira, 3.
Prefeitura e serviços municipais
As repartições e os departamentos municipais de Franca estarão fechados nesta sexta-feira, 30, e na segunda-feira, 2. A suspensão do expediente na sexta foi estabelecida pelo Decreto Municipal 12.329, publicado no Diário Oficial do Município.
Durante o período, funcionarão os serviços de urgência e emergência, incluindo os prontos-socorros Adulto e Infantil, as UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) dos jardins Aeroporto e Anita, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e os dois Caps (Centros de Atenção Psicossocial).
A Guarda Civil Municipal e o Abrigo Provisório trabalharão em sistema de plantão. A coleta de lixo será realizada normalmente.
Parques municipais
Os parques municipais permanecerão abertos durante o feriado prolongado. O Parque dos Trabalhadores, o Caxambu, na Vila Santos Dumont, o Parque "Fernando Costa" e o Poliesportivo funcionarão das 6h às 20h. Já o Zoobotânico estará aberto das 7h às 17h30.
Serviços estaduais em Franca
O Hospital Estadual de Franca “Dom Diógenes Silva Matthes”, localizado na avenida São Vicente, manterá o atendimento de urgência e emergência durante o feriado prolongado, assim como os serviços de internação e os centros cirúrgicos. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que os hospitais estaduais manterão o funcionamento habitual desses setores durante o período.
O AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Franca, localizado na rua Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, no Centro, funcionará normalmente nesta sexta-feira, 30, e permanecerá fechado na segunda-feira, 2. O atendimento será retomado na terça-feira, 3.
O Poupatempo de Franca, localizado na rua Ouvidor Freire, no Centro, funcionará normalmente na sexta-feira e ficará fechado na segunda-feira. O atendimento presencial será retomado na terça-feira, 3, mediante agendamento gratuito.
Durante o feriado, cerca de 3,5 mil serviços continuarão disponíveis pelos canais digitais do Poupatempo, incluindo renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), licenciamento de veículos e emissão de atestado de antecedentes criminais. O agendamento pode ser feito pelo portal ou aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, pelo WhatsApp (11) 95220-2974 ou pelos totens de autoatendimento.
O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), que também atende no prédio do Poupatempo de Franca, na rua Ouvidor Freire, seguirá o mesmo esquema. A unidade funcionará normalmente na sexta-feira e ficará fechada na segunda-feira. O atendimento presencial será retomado na terça-feira, mediante agendamento.
O restaurante Bom Prato de Franca, localizado na rua General Carneiro, no Centro, estará fechado na segunda-feira, 2. O atendimento regular será retomado na terça-feira, 3. A unidade serve café da manhã a partir das 7h, almoço às 10h30 para o público preferencial e às 11h para o público em geral, além de jantar a partir das 17h, conforme os horários habituais.
Sabesp
A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) manterá os canais digitais e telefônicos disponíveis durante o feriado prolongado.
Em Franca, a agência de atendimento presencial fica na avenida Doutor Flávio Rocha, no Jardim Redentor. Os clientes também podem utilizar os canais remotos da companhia:
* Central de Atendimento: 0800 055 0195, ligação gratuita;
* TDD (telefone para pessoas com deficiência auditiva): 0800 016 0195;
* WhatsApp: (11) 3388-8000;
* Agência Virtual e aplicativo Sabesp Mobile.
Defesa Civil
A Defesa Civil do Estado manterá o atendimento durante o feriado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências, no telefone (11) 2193-8888. O número 199 estará disponível para registro de emergências e solicitação de apoio. Também é possível entrar em contato pelo e-mail defesacivil@sp.gov.br.
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