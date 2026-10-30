O comércio de Franca ficará fechado na segunda-feira, 2 de novembro, feriado nacional de Finados. O funcionamento dos serviços públicos também terá alterações nesta sexta-feira, 30, devido à transferência do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, celebrado na quarta-feira, 28. As repartições municipais ficarão fechadas nos dois dias, com retomada do atendimento na terça-feira, 3.

Confira abaixo o abre e fecha em Franca.

Lojas e bancos

O comércio de Franca abre normalmente nesta sexta-feira, 30, e no sábado, 31. As lojas permanecerão fechadas na segunda-feira, 2, feriado de Finados.