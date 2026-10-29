O atacante Estêvão Willian, de 19 anos, natural de Franca, foi convocado novamente pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira. O nome do jogador do Chelsea está na lista de 26 atletas anunciada nesta quinta-feira, 29, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro (RJ), para os dois últimos amistosos da equipe em 2026.

O Brasil enfrenta o Japão no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília), e Singapura no dia 17, às 7h. As duas partidas serão disputadas em Singapura.

A convocação representa mais uma oportunidade para o jovem atacante mostrar serviço com a camisa da Seleção no ciclo de renovação após a Copa do Mundo de 2026.

Renovação da Seleção