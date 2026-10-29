O atacante Estêvão Willian, de 19 anos, natural de Franca, foi convocado novamente pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira. O nome do jogador do Chelsea está na lista de 26 atletas anunciada nesta quinta-feira, 29, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro (RJ), para os dois últimos amistosos da equipe em 2026.
O Brasil enfrenta o Japão no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília), e Singapura no dia 17, às 7h. As duas partidas serão disputadas em Singapura.
A convocação representa mais uma oportunidade para o jovem atacante mostrar serviço com a camisa da Seleção no ciclo de renovação após a Copa do Mundo de 2026.
Renovação da Seleção
Por decisão da CBF, Ancelotti não convocou jogadores de Flamengo e Palmeiras, que disputam o título do Campeonato Brasileiro. Para os demais clubes do país, o limite foi de um atleta por equipe.
Seis jogadores que atuam no Brasil foram chamados: Pedro Morisco, do Coritiba; Arthur Dias, do Athletico-PR; Jonathan Jesus, do Cruzeiro; André Luiz, do Corinthians; Danilo, do Botafogo; e Gabriel Bontempo, do Santos.
Dando continuidade ao processo de renovação, cinco jogadores receberam a primeira convocação para a equipe principal: Jonathan Jesus, André Luiz e Allan, do Manchester City, e Marlon Gomes e Alisson Santana, ambos do Shakhtar Donetsk.
Na última Data Fifa, o Brasil empatou por 1 a 1 e venceu por 4 a 2 a Austrália, além de golear a Índia por 4 a 0.
Lista de convocados
- Goleiros: Bento (Al-Nassr, Arábia Saudita), Lucas Perri (Torino, Itália) e Pedro Morisco (Coritiba, Brasil).
- Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR, Brasil), Carlos Augusto (Inter de Milão, Itália), Douglas Santos (Zenit, Rússia), Gabriel Magalhães (Arsenal, Inglaterra), Jair Cunha (Nottingham Forest, Inglaterra), Jonathan Jesus (Cruzeiro, Brasil), Vanderson (Monaco, França), Vitor Reis (Manchester City, Inglaterra) e Wesley (Roma, Itália).
- Meias: André Luiz (Corinthians, Brasil), Andrey Santos (Manchester United, Inglaterra), Bruno Guimarães (Arsenal, Inglaterra), Danilo (Botafogo, Brasil), Gabriel Bontempo (Santos, Brasil), João Gomes (Aston Villa, Inglaterra) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk, Ucrânia).
- Atacantes: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk, Ucrânia), Allan (Manchester City, Inglaterra), Endrick (Real Madrid, Espanha), Estêvão (Chelsea, Inglaterra), Raphinha (Barcelona, Espanha), Rayan (Bournemouth, Inglaterra) e Vini Jr. (Real Madrid, Espanha).
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.