29 de outubro de 2026
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REGIÃO DE FRANCA

Casal é rendido durante 3h e assaltantes levam caminhonete

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Caminhonete levada pelos criminosos durante assalto a chácara em Igarapava; família pede ajuda para localizar o veículo
Caminhonete levada pelos criminosos durante assalto a chácara em Igarapava; família pede ajuda para localizar o veículo

Um casal foi rendido por criminosos armados durante um assalto a uma chácara no bairro Recanto dos Pinheiros, em Igarapava, a 85 km de Franca, na madrugada desta quinta-feira, 29. A ação durou cerca de três horas, período em que os assaltantes fizeram ameaças aos moradores e roubaram uma caminhonete, uma corrente de ouro, dinheiro e objetos da residência.

Os criminosos entraram na propriedade pelos fundos. Uma câmera de segurança instalada na parte da frente da casa estava desativada.

Até a última atualização, a família não tinha informações sobre o paradeiro da caminhonete e dos demais itens roubados. A suspeita é de que os assaltantes tenham fugido em direção a Aramina (SP).

A família pede ajuda para divulgar o caso e tentar localizar o veículo. Informações que possam contribuir com as investigações devem ser comunicadas à polícia.

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