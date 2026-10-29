Um casal foi rendido por criminosos armados durante um assalto a uma chácara no bairro Recanto dos Pinheiros, em Igarapava, a 85 km de Franca, na madrugada desta quinta-feira, 29. A ação durou cerca de três horas, período em que os assaltantes fizeram ameaças aos moradores e roubaram uma caminhonete, uma corrente de ouro, dinheiro e objetos da residência.

Os criminosos entraram na propriedade pelos fundos. Uma câmera de segurança instalada na parte da frente da casa estava desativada.

Até a última atualização, a família não tinha informações sobre o paradeiro da caminhonete e dos demais itens roubados. A suspeita é de que os assaltantes tenham fugido em direção a Aramina (SP).