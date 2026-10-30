30 de outubro de 2026
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PROJETO EM DISCUSSÃO

Franca marca nova audiência sobre ocupação na bacia do Rio Canoas

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Câmara Municipal de Franca
Presidente da Câmara Municipal, Fransérgio Garcia (PL), ressaltou a importância da presença da população
Presidente da Câmara Municipal, Fransérgio Garcia (PL), ressaltou a importância da presença da população

A Câmara Municipal de Franca realizará, em 18 de novembro, às 19h, no Plenário da Casa de Leis, uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei Complementar nº 11/2026, que trata da ocupação territorial e da proteção ambiental na macrozona da bacia do Rio Canoas. O objetivo é ampliar a participação popular, esclarecer dúvidas e ouvir questionamentos antes de o projeto voltar à pauta de votação.

A audiência foi requerida pela vereadora Marília Martins (PSOL). O presidente da Câmara, Fransérgio Garcia (PL), reforçou o convite aos moradores, especialmente àqueles que vivem nos bairros abrangidos pela proposta.

O projeto já havia sido incluído na pauta do Legislativo, mas teve a tramitação adiada por cinco sessões diante de questionamentos e da necessidade de ampliar o debate sobre seus possíveis impactos.

Presidente destaca participação dos moradores

Durante manifestação na 39ª Sessão Ordinária, Fransérgio Garcia ressaltou a importância da presença da população na audiência pública e da participação dos moradores diretamente envolvidos na discussão.

“Reitero o convite a toda a população de Franca para que esteja nessa audiência pública. É muito importante que a população realmente esteja presente”, afirmou.

O presidente também destacou o papel dos vereadores na representação dos interesses da sociedade e a importância de ouvir os questionamentos dos moradores.

“Para nós, vereadores que representamos o povo, é muito importante esse debate, esses questionamentos e a presença da população, das pessoas que estão situadas nesses bairros”, disse.

Segundo Fransérgio, a audiência deverá contribuir para esclarecer dúvidas antes da votação do projeto.

“Convido e peço que a população esteja presente nessa audiência pública para que sejam todas as dúvidas esclarecidas, para que a gente possa depois pautar e votar o projeto com tranquilidade”, declarou.

Ocupação territorial e proteção ambiental

O PLC nº 11/2026 envolve questões relacionadas ao uso e à ocupação do solo, à proteção dos recursos naturais e à segurança hídrica da bacia do Rio Canoas.

Ao concluir sua manifestação, Fransérgio Garcia afirmou que a discussão deve considerar o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental do município.

“No final, o que todos nós queremos aqui é o bem da nossa cidade, tanto na questão do desenvolvimento econômico quanto na questão da sustentabilidade e do respeito ao meio ambiente”, concluiu.

A Câmara Municipal convida os moradores a participar da audiência e apresentar questionamentos e contribuições antes da análise da proposta pelos vereadores.

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