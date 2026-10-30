A Câmara Municipal de Franca realizará, em 18 de novembro, às 19h, no Plenário da Casa de Leis, uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei Complementar nº 11/2026, que trata da ocupação territorial e da proteção ambiental na macrozona da bacia do Rio Canoas. O objetivo é ampliar a participação popular, esclarecer dúvidas e ouvir questionamentos antes de o projeto voltar à pauta de votação.

A audiência foi requerida pela vereadora Marília Martins (PSOL). O presidente da Câmara, Fransérgio Garcia (PL), reforçou o convite aos moradores, especialmente àqueles que vivem nos bairros abrangidos pela proposta.

O projeto já havia sido incluído na pauta do Legislativo, mas teve a tramitação adiada por cinco sessões diante de questionamentos e da necessidade de ampliar o debate sobre seus possíveis impactos.

Presidente destaca participação dos moradores