A mudança de sentido no cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Cavalheiro Ângelo Presotto, em Franca, foi bem recebida por comerciantes da região, que apontam melhora na segurança dos pedestres. A principal reclamação, porém, é o desrespeito de motoristas à nova sinalização. Mesmo após a instalação de placas, condutores continuam realizando conversões proibidas, o que provoca situações de risco no trânsito.

A alteração faz parte de uma série de mudanças no trânsito da região do viaduto Dona Quita, realizadas desde o início das obras antienchentes no córrego Cubatão, próximo às faculdades. Os trabalhos também ocorrem nos córregos dos Bagres e do Jardim Palmeiras.

Os comerciantes afirmam que parte dos condutores ainda não se adaptou à nova sinalização e defendem medidas para garantir o cumprimento das regras e aumentar a segurança no trecho.