A MoV Franca, empresa do transporte público de Franca, está com oito vagas de emprego abertas em diferentes áreas, incluindo transporte, manutenção automotiva, limpeza e controle de acesso. As oportunidades também contemplam pessoas com deficiência (PCD), e os interessados podem enviar o currículo por e-mail, WhatsApp ou entregá-lo presencialmente.
Confira as vagas disponíveis
Motorista de ônibus
- CNH nas categorias D ou E;
- Curso de Transporte Coletivo;
- Disponibilidade de horário.
Motorista de van
- CNH nas categorias D ou E;
- Curso de Transporte Coletivo;
- Disponibilidade de horário.
Funileiro
- Experiência em funilaria, preparação ou pintura automotiva;
- Conhecimento em montagem e desmontagem de peças.
Auxiliar de limpeza
- Conhecimento em rotinas de limpeza nos setores;
- Disponibilidade de horário.
Controlador de acesso
- Ensino médio completo;
- Conhecimentos básicos de informática;
- Experiência na função;
- Disponibilidade de horário.
Lavador de ônibus
- Conhecimento em rotinas de lava-jato e produtos químicos;
- Disponibilidade de horário.
Mecânico
- Conhecimentos em linha pesada Mercedes-Benz;
- CNH nas categorias D ou E;
- Disponibilidade de horário.
Jovem aprendiz
-
Perfil comunicativo.
Todas as vagas são destinadas também a pessoas com deficiência. A empresa informa que oferece salário compatível com a função, mas não divulgou os valores.
Benefícios oferecidos
Os contratados terão direito aos seguintes benefícios:
- Cesta básica;
- Vale-refeição;
- Convênio médico e farmácia;
- Transporte.
Como enviar o currículo
Os interessados devem informar no envio do currículo qual vaga pretendem ocupar. Há três opções para se candidatar:
- E-mail: recrutamento@movfranca.com.br
- WhatsApp: (16) 99602-7543
- Presencialmente: avenida Doutor William Azzuz, 480, Recreio Campo Belo, em Franca.
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