29 de outubro de 2026
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OPORTUNIDADES

MoV Franca abre empregos na cidade; veja os cargos e requisitos

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Ônibus da empresa MoV Franca, responsável pelo transporte público da cidade
Ônibus da empresa MoV Franca, responsável pelo transporte público da cidade

A MoV Franca, empresa do transporte público de Franca, está com oito vagas de emprego abertas em diferentes áreas, incluindo transporte, manutenção automotiva, limpeza e controle de acesso. As oportunidades também contemplam pessoas com deficiência (PCD), e os interessados podem enviar o currículo por e-mail, WhatsApp ou entregá-lo presencialmente.

Confira as vagas disponíveis

Motorista de ônibus

  • CNH nas categorias D ou E;
  • Curso de Transporte Coletivo;
  • Disponibilidade de horário.

Motorista de van

  • CNH nas categorias D ou E;
  • Curso de Transporte Coletivo;
  • Disponibilidade de horário.

Funileiro

  • Experiência em funilaria, preparação ou pintura automotiva;
  • Conhecimento em montagem e desmontagem de peças.

Auxiliar de limpeza

  • Conhecimento em rotinas de limpeza nos setores;
  • Disponibilidade de horário.

Controlador de acesso

  • Ensino médio completo;
  • Conhecimentos básicos de informática;
  • Experiência na função;
  • Disponibilidade de horário.

Lavador de ônibus

  • Conhecimento em rotinas de lava-jato e produtos químicos;
  • Disponibilidade de horário.

Mecânico

  • Conhecimentos em linha pesada Mercedes-Benz;
  • CNH nas categorias D ou E;
  • Disponibilidade de horário.

Jovem aprendiz

  • Perfil comunicativo.

Todas as vagas são destinadas também a pessoas com deficiência. A empresa informa que oferece salário compatível com a função, mas não divulgou os valores.

Benefícios oferecidos

Os contratados terão direito aos seguintes benefícios:

  • Cesta básica;
  • Vale-refeição;
  • Convênio médico e farmácia;
  • Transporte.

Como enviar o currículo

Os interessados devem informar no envio do currículo qual vaga pretendem ocupar. Há três opções para se candidatar:

  • E-mail: recrutamento@movfranca.com.br
  • WhatsApp: (16) 99602-7543
  • Presencialmente: avenida Doutor William Azzuz, 480, Recreio Campo Belo, em Franca.

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