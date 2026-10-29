O atual namorado de Priscila Lacerda Custódio, de 24 anos, afirmou que a jovem sofria ameaças do ex-companheiro, o pecuarista João Roberto Bolelli, de 62 anos, suspeito de matá-la com um tiro na noite de terça-feira, 27, em Rifaina. Em depoimento, o desenvolvedor de sistemas Samuel Ramos relatou que Priscila tentava romper o vínculo com o homem e pediu que ele seja encontrado e responsabilizado pelo crime.

“Esse cara não aceitava o fim do relacionamento dela com ele. Fazia diversas ameaças, tanto contra ela quanto contra a família dela”, afirmou Samuel.

Segundo o namorado, a devolução da caminhonete pertencente ao pecuarista fazia parte da tentativa de Priscila de encerrar definitivamente o vínculo com ele. A jovem foi até a propriedade rural de Bolelli, às margens da rodovia Cândido Portinari (SP-334), acompanhada do irmão e de uma amiga, quando ocorreu o crime.

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