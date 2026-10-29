O jogador francano Bernardo Henrique de Oliveira Sousa, de 14 anos, assinou nesta quinta-feira, 29, seu primeiro contrato de formação com o Novorizontino, válido até 2029. Volante da equipe, o jovem está no clube há um ano e dez meses e celebra a conquista após uma trajetória marcada pela dedicação ao futebol e pela superação de um episódio de racismo sofrido em Franca, em 2023.

Morador do bairro Santa Hilda, na região Sul de Franca, Bernardo iniciou sua trajetória nas categorias de base da Francana. Depois, passou pelo Taquaritinga e pelo Comercial, de Ribeirão Preto, antes de chegar ao Novorizontino.

“Estou muito feliz por essa conquista. Foi muito trabalho, muito esforço. Sou muito grato à minha família e a Deus, que vêm estando comigo nos momentos fáceis e nos difíceis”, afirmou o jogador.

Da base da Francana ao Novorizontino