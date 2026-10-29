O jogador francano Bernardo Henrique de Oliveira Sousa, de 14 anos, assinou nesta quinta-feira, 29, seu primeiro contrato de formação com o Novorizontino, válido até 2029. Volante da equipe, o jovem está no clube há um ano e dez meses e celebra a conquista após uma trajetória marcada pela dedicação ao futebol e pela superação de um episódio de racismo sofrido em Franca, em 2023.
Morador do bairro Santa Hilda, na região Sul de Franca, Bernardo iniciou sua trajetória nas categorias de base da Francana. Depois, passou pelo Taquaritinga e pelo Comercial, de Ribeirão Preto, antes de chegar ao Novorizontino.
“Estou muito feliz por essa conquista. Foi muito trabalho, muito esforço. Sou muito grato à minha família e a Deus, que vêm estando comigo nos momentos fáceis e nos difíceis”, afirmou o jogador.
Da base da Francana ao Novorizontino
A assinatura do contrato representa mais um passo na trajetória do jovem, que destacou a importância da família e do apoio recebido dentro e fora de campo. Bernardo também afirmou que pretende manter a dedicação para alcançar novos objetivos.
“Se Deus quiser, esse é só o começo. Tem muitas coisas boas por vir ainda. É continuar trabalhando, se dedicando muito, que coisas maiores ainda vão começar a aparecer”, disse.
A mãe do jogador, Eduarda Jacinto de Oliveira, também comemorou a conquista. Mãe de quatro filhos, ela descreveu a emoção de acompanhar o desenvolvimento do jovem no futebol e ressaltou sua dedicação e humildade.
“Tem sido dias difíceis, dias de luta, dias de choro, dias de chuva, mas também tem dias felizes, dias de sol, de alegria e sorrisos. Eu não encontro palavras para descrever o que estou sentindo no momento. É uma felicidade imensa”, afirmou.
Eduarda acredita que a conquista representa apenas o início da trajetória do filho. “Ele merece, é dedicado, focado, centrado e muito humilde. A humildade é a maior característica dele. É a coisa mais bonita que ele tem. É mérito totalmente dele que aconteça tudo isso de bom na vida dele”, declarou.
Racismo marcou trajetória do jogador
Em outubro de 2023, quando tinha 11 anos, Bernardo relatou ter sido vítima de racismo na escola onde estudava, na região Leste de Franca. Segundo o relato feito na época, ele sofreu ofensas raciais de colegas, além de agressões físicas e ameaças.
O episódio provocou indignação e mobilização na comunidade. Na ocasião, Eduarda falou sobre o sofrimento da família diante das consequências da violência contra o filho.
“É muito triste para uma mãe ver o filho sofrendo por conta disso. Ele estava triste e com medo de ir até para a escola e praticar o esporte que ele tanto ama. Sofremos muito com essa situação. Nós temos orgulho da nossa cor e exigimos respeito”, finalizou.
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