O prefeito de São Joaquim da Barra, Wagner José Schmidt (MDB), foi criticado após publicar comentários ofensivos a eleitores do presidente Lula (PT) no Facebook. A neta dele também virou alvo de críticas por compartilhar publicações com provocações a petistas no TikTok.
Entre os comentários atribuídos ao prefeito estão as frases “adestrados militantes”, “Pobre de esquerda nem cachorro tem” e “O Lula é vagabundo e todos que aplaudem são semelhantes”.
As mensagens provocaram reações de moradores. Um deles criticou o prefeito por se referir de forma pejorativa a eleitores do presidente.
“Um prefeito que chama de vagabundos os 37% da população (da cidade) que votaram em Lula demonstra desrespeito justamente a quem deveria respeitar: o povo. Péssima postura”, escreveu.
Publicações da neta
Uma publicação compartilhada no TikTok pela neta do prefeito traz a frase: “Petistaiada, mais 4 anos dos seus pais trabalhando para os nossos”, acompanhada de emojis de aplausos e risadas.
A jovem também republicou um conteúdo em que a autora afirma ter desistido de lutar pelos pobres e diz que gastaria, em uma loja de cosméticos, o equivalente ao salário mínimo deles. A publicação também critica eleitores de Lula.
A assessoria de comunicação da Prefeitura de São Joaquim da Barra foi procurada para comentar as publicações, mas não respondeu aos questionamentos da reportagem. O Portal GCN/Sampi também tenta obter um posicionamento do prefeito.
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