O prefeito de São Joaquim da Barra, Wagner José Schmidt (MDB), foi criticado após publicar comentários ofensivos a eleitores do presidente Lula (PT) no Facebook. A neta dele também virou alvo de críticas por compartilhar publicações com provocações a petistas no TikTok.

Entre os comentários atribuídos ao prefeito estão as frases “adestrados militantes”, “Pobre de esquerda nem cachorro tem” e “O Lula é vagabundo e todos que aplaudem são semelhantes”.

As mensagens provocaram reações de moradores. Um deles criticou o prefeito por se referir de forma pejorativa a eleitores do presidente.