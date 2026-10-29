O Franca Basquete começou o NBB (Novo Basquete Brasil) 2026/2027 com duas derrotas consecutivas fora de casa, contra Corinthians e Paulistano, e registra 50% de aproveitamento na competição. O cenário lembra o início da campanha passada, quando a equipe também sofreu um tropeço inesperado antes de conquistar o pentacampeonato nacional.

O técnico Helinho Garcia avaliou que os compromissos em São Paulo (SP) foram duros, especialmente a partida contra o Paulistano, mas ressaltou que o elenco ainda está em processo de evolução técnica e tática, com jogadores recém-chegados.

“O jogo contra o Paulistano foi duríssimo, uma derrota sofrida, e o time ainda está em processo de ganho tático, técnico, com alguns jogadores chegando. O que mais importa pra mim neste momento é que a equipe está super motivada, a fim de treinar, com vontade. É importante que a gente esteja assim para suportar esse processo e chegar, obviamente daqui alguns dias, com a equipe mais inteirada naquilo que é necessário”, afirmou.

Campanha passada também teve tropeço