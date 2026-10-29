O Franca Basquete começou o NBB (Novo Basquete Brasil) 2026/2027 com duas derrotas consecutivas fora de casa, contra Corinthians e Paulistano, e registra 50% de aproveitamento na competição. O cenário lembra o início da campanha passada, quando a equipe também sofreu um tropeço inesperado antes de conquistar o pentacampeonato nacional.
O técnico Helinho Garcia avaliou que os compromissos em São Paulo (SP) foram duros, especialmente a partida contra o Paulistano, mas ressaltou que o elenco ainda está em processo de evolução técnica e tática, com jogadores recém-chegados.
“O jogo contra o Paulistano foi duríssimo, uma derrota sofrida, e o time ainda está em processo de ganho tático, técnico, com alguns jogadores chegando. O que mais importa pra mim neste momento é que a equipe está super motivada, a fim de treinar, com vontade. É importante que a gente esteja assim para suportar esse processo e chegar, obviamente daqui alguns dias, com a equipe mais inteirada naquilo que é necessário”, afirmou.
Campanha passada também teve tropeço
Na temporada anterior, o Franca iniciou o NBB com três vitórias consecutivas, contra Osasco, Pinheiros e Paulistano, todas fora de casa. Na quarta rodada, porém, perdeu para o Caxias do Sul no ginásio Pedrocão.
Ao longo da primeira fase, a equipe sofreu seis derrotas, mas terminou na liderança geral, com 32 vitórias em 38 partidas. A campanha garantiu ao time a vantagem de decidir em casa todas as séries dos playoffs, percurso que terminou com a conquista do quinto título consecutivo do NBB.
Além do Caxias do Sul, no primeiro turno o Franca perdeu para Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ), e Minas, em Belo Horizonte (MG). Na segunda metade da fase classificatória, os reveses foram diante de Paulistano, em Franca, Pinheiros, em São Paulo, e São José, em São José dos Campos (SP).
Franca terá sequência em casa
Helinho já conta com todos os jogadores contratados para a temporada. Vitinho e Gui Deodato, inclusive, atuaram juntos nos compromissos disputados na capital paulista.
O treinador também aguarda a volta do ala-pivô Lucas Siewert, que está praticamente recuperado de uma pequena cirurgia no pé.
“É um campeonato longo, com muitos jogos, as vitórias vão aparecer de forma natural e o importante é chegarmos nos momentos mais importantes das competições da melhor forma possível”, completou Helinho.
O Franca volta à quadra pelo NBB na próxima terça-feira, 3, contra o Minas, e na quinta-feira, 5, diante do Cruzeiro. As duas partidas serão disputadas no ginásio "Pedrocão", em Franca.
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