O Cursinho Popular “Abdias do Nascimento”, de Franca, promoverá duas semanas de revisão preparatória para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), com aulas abertas ao público entre os dias 3 e 13 de novembro, na Unesp (Universidade Estadual Paulista).

A programação será dividida em duas etapas: Ciências Humanas, de 3 a 6 de novembro, e Ciências Exatas, de 9 a 13 de novembro.

As atividades serão oferecidas em dois períodos: pela manhã, das 7h40 às 12h, e à noite, das 19h às 22h30. As vagas são limitadas.

Como participar