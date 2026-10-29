30 de outubro de 2026
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Cursinho popular de Franca terá revisão gratuita para o Enem

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação
Aulas são voltadas para uma preparação para o ENEM
Aulas são voltadas para uma preparação para o ENEM

O Cursinho Popular “Abdias do Nascimento”, de Franca, promoverá duas semanas de revisão preparatória para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), com aulas abertas ao público entre os dias 3 e 13 de novembro, na Unesp (Universidade Estadual Paulista).

A programação será dividida em duas etapas: Ciências Humanas, de 3 a 6 de novembro, e Ciências Exatas, de 9 a 13 de novembro.

As atividades serão oferecidas em dois períodos: pela manhã, das 7h40 às 12h, e à noite, das 19h às 22h30. As vagas são limitadas.

Como participar

Os interessados devem realizar a inscrição por meio de formulário on-line (clique aqui), disponível no link de inscrição, e selecionar o período desejado.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (16) 3706-8989 ou diretamente pelo Instagram do projeto.

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