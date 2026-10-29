A EMEB "Professor Aldo Prata", localizada no bairro City Petrópolis, na região Norte de Franca, conquistou o primeiro lugar na categoria "Escola" do programa educacional “Agronegócio na Escola”, promovido pela Abag/RP (Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto). A unidade também venceu em outras categorias e realizou uma noite de autógrafos com estudantes dos segundos anos do Ensino Fundamental.
A premiação do programa de agronegócio ocorreu na última semana e contou com a participação de oito alunos da escola. Dois estudantes venceram na categoria “Desafio”, enquanto trabalhos apresentados na Feira do Conhecimento “Ceres” conquistaram o segundo e o quarto lugares.
A iniciativa busca aproximar os estudantes de conhecimentos relacionados ao setor agropecuário e suas conexões com áreas como sustentabilidade, ciência, tecnologia e desenvolvimento da sociedade. O programa também incentiva atividades que relacionam os conteúdos escolares a situações do cotidiano.
A secretária municipal de Educação, Camila Gonçalves, destacou o envolvimento da comunidade escolar nos resultados.
“Os resultados alcançados refletem o envolvimento dos estudantes nas atividades desenvolvidas ao longo do programa, além do trabalho dos professores e demais profissionais da escola e da participação das famílias durante o percurso”, afirmou.
Alunos de Franca lançam livros autorais
Além das premiações, a EMEB Professor Aldo Prata promoveu, nessa quarta-feira, 28, a “Noite de Autógrafos” do projeto “Pequenos autores, grandes estrelas!”. A atividade contou com a participação prevista de 93 estudantes dos segundos anos do Ensino Fundamental e aproximadamente 200 familiares.
O projeto foi desenvolvido para estimular a leitura, a escrita e a criatividade das crianças. Durante as atividades, os estudantes criaram suas próprias histórias e transformaram ideias e experiências em livros autorais.
A proposta envolveu diferentes etapas da produção literária, desde a elaboração das narrativas até a apresentação dos trabalhos.
Na noite de autógrafos, os alunos compartilharam suas produções com familiares, convidados e profissionais da escola, em uma atividade de valorização da aprendizagem e do trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo.
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