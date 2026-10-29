A EMEB "Professor Aldo Prata", localizada no bairro City Petrópolis, na região Norte de Franca, conquistou o primeiro lugar na categoria "Escola" do programa educacional “Agronegócio na Escola”, promovido pela Abag/RP (Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto). A unidade também venceu em outras categorias e realizou uma noite de autógrafos com estudantes dos segundos anos do Ensino Fundamental.

A premiação do programa de agronegócio ocorreu na última semana e contou com a participação de oito alunos da escola. Dois estudantes venceram na categoria “Desafio”, enquanto trabalhos apresentados na Feira do Conhecimento “Ceres” conquistaram o segundo e o quarto lugares.

A iniciativa busca aproximar os estudantes de conhecimentos relacionados ao setor agropecuário e suas conexões com áreas como sustentabilidade, ciência, tecnologia e desenvolvimento da sociedade. O programa também incentiva atividades que relacionam os conteúdos escolares a situações do cotidiano.