A vítima de um roubo em Franca conseguiu recuperar o carro levado durante a ação. O veículo, um Hyundai HB20 branco, havia sido roubado na noite dessa quarta-feira, 28, no São Joaquim, e foi encontrado no bairro Peres Elias, na manhã desta quinta-feira, 29.
De acordo com a proprietária, o carro foi recuperado quase intacto, o que causou surpresa. Isso porque o criminoso levou um batom e maquiagens que estavam no interior do veículo, além da placa, da chave, da bateria e de fios. O carro também estava com os vidros abertos, e a chuva atingiu a parte interna.
O crime aconteceu por volta das 20h35 de quarta-feira e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que duas mulheres foram surpreendidas por um homem armado com uma faca logo após saírem de um hospital no bairro São Joaquim.
As vítimas caminhavam em direção ao veículo quando o homem aparece correndo, com uma faca na mão, e avança contra elas. Diante da ameaça, as duas deixam o carro às pressas, enquanto o criminoso entra no Hyundai e foge.
O suspeito não havia sido localizado até a publicação desta reportagem. De acordo com a proprietária, ele seria conhecido na região do bairro São Joaquim por outros crimes, incluindo furtos e roubos.
O caso deverá ser investigado pelas autoridades.
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