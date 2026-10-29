A vítima de um roubo em Franca conseguiu recuperar o carro levado durante a ação. O veículo, um Hyundai HB20 branco, havia sido roubado na noite dessa quarta-feira, 28, no São Joaquim, e foi encontrado no bairro Peres Elias, na manhã desta quinta-feira, 29.

De acordo com a proprietária, o carro foi recuperado quase intacto, o que causou surpresa. Isso porque o criminoso levou um batom e maquiagens que estavam no interior do veículo, além da placa, da chave, da bateria e de fios. O carro também estava com os vidros abertos, e a chuva atingiu a parte interna.

O crime aconteceu por volta das 20h35 de quarta-feira e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que duas mulheres foram surpreendidas por um homem armado com uma faca logo após saírem de um hospital no bairro São Joaquim.