A Polícia Federal prendeu preventivamente, nesta quinta-feira, 29, um homem de 33 anos investigado por crimes relacionados ao abuso sexual infantojuvenil e à extorsão de adolescentes em Patrocínio Paulista, na região de Franca. Segundo as investigações, o suspeito utilizava perfis falsos nas redes sociais para obter imagens íntimas de menores de idade e, posteriormente, ameaçava divulgar o conteúdo para exigir novos arquivos.

A prisão ocorreu durante a 12ª fase da Operação Hórus, deflagrada pela Delegacia da Polícia Federal de Ribeirão Preto, com o objetivo de combater crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Além da prisão preventiva, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado.

As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal de Franca.