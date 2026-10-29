O Corpo de Bombeiros de Ituverava recebeu equipamentos de segurança e resgate doados por empresas do município. A entrega foi realizada em 22 de outubro e tem como objetivo reforçar a estrutura de atendimento da corporação em situações de emergência.
Os materiais serão utilizados principalmente em ocorrências que exigem resgates em altura, além de auxiliar na movimentação e remoção de vítimas. A iniciativa também busca aumentar a segurança dos bombeiros durante os atendimentos.
Durante a entrega, representantes das empresas visitaram as instalações do Corpo de Bombeiros.
A iniciativa contou com a participação da Santa Maria, indústria de produtos de limpeza instalada em Ituverava, do Supermercado Paulista e da Santa Casa de Misericórdia.
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