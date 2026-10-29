A Prefeitura de Franca publicou, no Diário Oficial desta quarta-feira, 28, a classificação final e a homologação de mais três concursos públicos realizados em 2026. Os editais são referentes aos concursos 06, 07 e 08/26, que oferecem oportunidades em diferentes áreas da administração municipal, incluindo segurança pública, educação e serviços operacionais.



As publicações também apresentam os resultados dos recursos apresentados pelos candidatos contra a classificação prévia. Os três processos seletivos contaram com duas fases de avaliação e, com a homologação, estão oficialmente concluídos.



Os interessados podem consultar os resultados e verificar sua classificação no Diário Oficial do Município de Franca.