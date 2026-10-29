A Prefeitura de Franca publicou, no Diário Oficial do Município de quarta-feira, 28, a classificação final e a homologação de mais três concursos públicos realizados em 2026. Os editais 06, 07 e 08/26 oferecem oportunidades nas áreas de segurança pública, educação e serviços operacionais. Com a publicação, os processos seletivos estão oficialmente concluídos.

As publicações também apresentam os resultados dos recursos apresentados pelos candidatos contra a classificação prévia. Os três concursos tiveram duas fases de avaliação.

Os interessados podem consultar os resultados e verificar a classificação no Diário Oficial do Município de Franca.