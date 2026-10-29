A Prefeitura de Franca publicou, no Diário Oficial do Município de quarta-feira, 28, a classificação final e a homologação de mais três concursos públicos realizados em 2026. Os editais 06, 07 e 08/26 oferecem oportunidades nas áreas de segurança pública, educação e serviços operacionais. Com a publicação, os processos seletivos estão oficialmente concluídos.
As publicações também apresentam os resultados dos recursos apresentados pelos candidatos contra a classificação prévia. Os três concursos tiveram duas fases de avaliação.
Os interessados podem consultar os resultados e verificar a classificação no Diário Oficial do Município de Franca.
De acordo com a Prefeitura, os concursos terão validade de um ano, contado a partir da homologação, com possibilidade de prorrogação por igual período. As convocações serão realizadas conforme a necessidade da administração municipal, respeitando a ordem de classificação.
Cargos contemplados
O concurso 06/26 é destinado ao cargo de guarda civil de 1ª classe. Já o edital 07/26 contempla funções operacionais, como operador de máquinas, carpinteiro, encanador, mecânico, pedreiro e pintor.
Na área da educação, o concurso 08/26 abrange os cargos de pedagogo, professor de Educação Básica I (PEB I), professores de Educação Básica II (PEB II) nas disciplinas de Educação Física, Educação Artística e Inglês, além de supervisor de ensino.
Prefeitura encerra seis concursos em 2026
Com a homologação dos três editais, a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos encerra os seis concursos públicos realizados pela Prefeitura ao longo de 2026. Os processos seletivos 04, 05 e 09/26 já haviam sido homologados anteriormente.
O concurso 04/26 foi destinado ao cargo de museólogo, enquanto o 09/26 contemplou a função de técnico de enfermagem substituto.
Já o concurso 05/26 reuniu oportunidades em diversas áreas, incluindo agente de saúde pública do Programa Saúde da Família (PSF), analista de sistemas, assistente social, biomédico, cirurgião-dentista, coveiro, enfermeiro, escriturário, farmacêutico, fonoaudiólogo, inspetor de aluno, nutricionista, psicólogo, supervisor de campo PPI/VS, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem em saúde ocupacional, técnico em informática, técnico em raio-X e telefonista.
A homologação não significa contratação imediata dos aprovados. O preenchimento das vagas dependerá da demanda dos setores municipais durante o período de validade de cada concurso.
Os candidatos devem acompanhar as próximas publicações no Diário Oficial para verificar eventuais convocações e orientações sobre as etapas de contratação.
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