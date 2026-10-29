Cuidar da saúde não precisa começar quando surge uma doença, uma alteração nos exames ou a necessidade de perder peso. Na verdade, as escolhas realizadas diariamente, desde os primeiros anos de vida, podem influenciar diretamente a saúde e a qualidade de vida na infância, na adolescência, na fase adulta e no envelhecimento.

Mais do que seguir dietas da moda ou buscar resultados rápidos na balança, construir uma vida saudável significa desenvolver hábitos que possam ser mantidos ao longo do tempo. Alimentação adequada, movimento, sono reparador, equilíbrio emocional e acompanhamento médico são pilares importantes desta jornada.

E existe um ponto fundamental nessa construção: a prevenção precisa fazer parte da rotina, e não ser lembrada apenas diante de um problema de saúde.

Bons hábitos da Infância à Maturidade

A infância é um período decisivo para a formação de hábitos. É nessa fase que as crianças começam a desenvolver suas preferências alimentares, sua relação com o movimento, seus padrões de sono e a maneira como lidam com emoções e frustrações.

Por isso, a participação da família é essencial. Oferecer refeições variadas, incentivar brincadeiras ao ar livre, estabelecer horários regulares para dormir e limitar o uso excessivo de telas são atitudes simples que contribuem para o desenvolvimento infantil.

O acompanhamento pediátrico também merece atenção. As consultas de rotina permitem acompanhar o crescimento e o desenvolvimento, avaliar a vacinação, identificar possíveis alterações e orientar os responsáveis sobre alimentação, atividade física, sono e outros cuidados necessários em cada idade.

Na adolescência, as mudanças físicas, hormonais e emocionais tornam esse acompanhamento igualmente importante. É uma etapa em que a autonomia começa a crescer, mas também podem surgir preocupações com a aparência, pressão social, sedentarismo e comportamentos alimentares inadequados.

Ao longo da vida adulta, as consultas médicas ajudam a identificar fatores de risco, acompanhar condições crônicas e estabelecer estratégias preventivas individualizadas. Na maturidade e no envelhecimento, o cuidado contínuo contribui para preservar a autonomia, a mobilidade e a qualidade de vida.

Em todas essas fases, o objetivo é o mesmo: reconhecer as necessidades de cada pessoa e agir preventivamente, respeitando sua história, suas condições de saúde e seu momento de vida.

Cinco hábitos que podem transformar a qualidade de vida

1. Alimentação equilibrada, sem radicalismos

Uma alimentação saudável deve priorizar a variedade e o equilíbrio. Frutas, verduras, legumes, feijões, cereais integrais, carnes, laticínios, azeites, gorduras animais e outras fontes de nutrientes importantes devem fazer parte da rotina, de acordo com as necessidades de cada pessoa.

Também é recomendável evitar o excesso de carboidratos e reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas e produtos com grandes quantidades de sódio, açúcar e gorduras vegetais industrializadas.

O segredo não está em buscar uma alimentação perfeita, mas em construir escolhas possíveis e consistentes. A orientação de um nutricionista pode ajudar a adaptar a alimentação às necessidades individuais, sem restrições desnecessárias ou soluções milagrosas.

2. Movimento incorporado ao dia a dia

A prática regular de atividade física favorece a saúde cardiovascular, o fortalecimento muscular, a mobilidade e o bem-estar emocional. Não é necessário começar com exercícios intensos: caminhar, dançar, andar de bicicleta, brincar e realizar atividades compatíveis com a condição física são boas formas de se movimentar.

Para as crianças, brincar ativamente é parte importante do desenvolvimento. Para os adultos, encontrar uma atividade prazerosa aumenta a possibilidade de manter a regularidade. Pessoas com doenças crônicas, limitações físicas ou longos períodos de sedentarismo devem buscar orientação profissional para iniciar ou adaptar os exercícios com segurança.

3. Sono de qualidade e rotina organizada

Dormir bem é parte essencial do cuidado com a saúde. O sono participa da recuperação física, da memória, da regulação emocional e de diversos processos metabólicos.

Manter horários regulares, criar um ambiente adequado para dormir, evitar o uso de telas próximo ao horário de repouso e reduzir o consumo de estimulantes à noite são medidas que podem ajudar.

Dificuldades persistentes para dormir, roncos intensos, pausas respiratórias durante o sono ou cansaço excessivo durante o dia merecem avaliação profissional.

4. Saúde emocional também é saúde

Estresse, ansiedade, sobrecarga e dificuldades emocionais podem afetar o sono, a alimentação, a disposição e a relação com o próprio corpo.

Reservar momentos de descanso, cultivar relações saudáveis, manter atividades prazerosas e reconhecer os próprios limites são atitudes importantes. Quando necessário, o acompanhamento psicológico oferece suporte para compreender comportamentos, enfrentar dificuldades e desenvolver estratégias para lidar com as emoções.

O cuidado emocional é especialmente relevante quando a alimentação passa a ser utilizada como resposta frequente à ansiedade, à tristeza ou a outras situações de sofrimento.

5. Consultas preventivas e acompanhamento individualizado

Mesmo na ausência de sintomas, as consultas médicas periódicas são oportunidades para avaliar o estado geral de saúde, revisar fatores de risco e identificar a necessidade de exames, vacinas ou encaminhamentos.

A frequência e o tipo de avaliação dependem da idade, do histórico familiar, das condições clínicas e das recomendações profissionais. Não existe uma única rotina de exames que seja adequada para todas as pessoas.

A automedicação e o uso de medicamentos por indicação de terceiros também devem ser evitados. O que funciona para uma pessoa pode ser inadequado ou até prejudicial para outra.

Emagrecimento saudável: o resultado vai além da balança

Quando o assunto é perda de peso, a promessa de resultados rápidos costuma chamar a atenção. Dietas extremamente restritivas, produtos sem comprovação adequada e medicamentos utilizados sem acompanhamento, entretanto, podem expor a pessoa a riscos e dificultar a manutenção dos resultados.

O excesso de peso é uma condição que pode envolver diferentes fatores, incluindo predisposição genética, hábitos alimentares, sedentarismo, sono, saúde emocional, medicamentos em uso e condições clínicas associadas. Por isso, sua abordagem deve considerar a pessoa como um todo.

Um programa estruturado de emagrecimento começa com uma avaliação individualizada e com a definição de objetivos realistas.

A alimentação precisa ser adequada às necessidades nutricionais; a atividade física deve respeitar as condições e limitações de cada indivíduo; e o acompanhamento emocional pode contribuir para a mudança de comportamentos e para a manutenção dos novos hábitos.

Quando existe indicação clínica, o médico também pode avaliar a necessidade de tratamento medicamentoso, considerando benefícios, contraindicações, possíveis efeitos adversos e acompanhamento durante o uso.

Medicamentos não substituem os cuidados cotidianos nem devem ser utilizados por conta própria. A decisão terapêutica precisa ser individualizada, com monitoramento profissional e revisão periódica da resposta ao tratamento.

O objetivo não é apenas perder peso, mas melhorar a saúde, preservar a massa muscular, desenvolver uma relação mais equilibrada com a alimentação e construir condições para manter os resultados ao longo do tempo.

Recomendação médica

Para a médica cardiologista da Santa Casa Mais, dra. Gisele Maria Ferreira (CRM 169.611), a prevenção deve ser entendida como um compromisso contínuo com a própria saúde, e não como uma medida isolada.

“Cuidar da saúde não significa esperar que apareça algum sintoma para procurar atendimento. É importante manter consultas regulares, conhecer o histórico familiar, acompanhar os fatores de risco e adotar hábitos que possam ser sustentados no dia a dia. Pequenas mudanças, quando mantidas ao longo do tempo, podem fazer diferença. No emagrecimento, especialmente, é fundamental evitar soluções milagrosas e não utilizar medicamentos sem orientação médica. Cada pessoa precisa de uma avaliação individualizada, com um plano de cuidado que considere sua saúde física, emocional e suas necessidades”, orienta.

A recomendação é que a população mantenha o acompanhamento profissional adequado à sua faixa etária e às suas condições clínicas, sem esperar que um problema se agrave para buscar ajuda.

Cuidado integrado para transformar hábitos em qualidade de vida

A mudança de hábitos se torna mais consistente quando a pessoa encontra orientação profissional, acompanhamento regular e uma estrutura capaz de integrar diferentes necessidades de saúde.

É com essa proposta que a Santa Casa Mais Clínica Particular, do Grupo Santa Casa de Franca, oferece atendimento multidisciplinar em diversas especialidades médicas, além de nutrição e psicologia. A integração entre essas áreas permite ampliar as possibilidades de acompanhamento, de acordo com as necessidades identificadas em cada caso.

Entre as iniciativas voltadas à promoção da saúde está o cartão Bem Viver, destinado a um programa de qualidade de vida e emagrecimento saudável. A proposta reúne acompanhamento médico, nutricional e psicológico, com foco na mudança sustentável de hábitos e na segurança do paciente. Quando houver indicação clínica, o tratamento pode incluir medicamentos, sempre sob avaliação e acompanhamento médico.

O diferencial é olhar para o emagrecimento como parte de um processo mais amplo de cuidado, sem reduzi-lo a uma meta de curto prazo. A intenção é apoiar mudanças que possam ser incorporadas à rotina, respeitando as particularidades e as necessidades de cada pessoa.

Outro diferencial da Santa Casa Mais é contar com o suporte da estrutura hospitalar do Grupo Santa Casa de Franca, instituição com tradição na assistência à saúde, parque tecnológico atualizado e equipes capacitadas e especializadas. Essa integração amplia as possibilidades de continuidade do cuidado e de encaminhamento, quando necessário, para avaliações e procedimentos de maior complexidade.

Assim, investir em saúde significa mais do que corrigir problemas quando eles aparecem. Significa criar condições para preveni-los, reconhecer os sinais do corpo e contar com orientação profissional para fazer escolhas mais seguras.

Afinal, uma vida mais saudável não é construída por uma única decisão, mas pela soma de atitudes diárias, acompanhamento adequado e compromisso contínuo com o próprio bem-estar.

SERVIÇO | SANTA CASA MAIS CLÍNICA PARTICULAR

Cartão Bem Viver: programa de qualidade de vida e emagrecimento saudável com acompanhamento multidisciplinar.

de qualidade de vida e emagrecimento saudável com acompanhamento multidisciplinar. Site: https://www.santacasamais.com.br/

https://www.santacasamais.com.br/ WhatsApp para informações e agendamentos: (16) 99966-9680

(16) 99966-9680 Telefone: (16) 3705-9300

(16) 3705-9300 Endereço: Rua Monsenhor Rosa, 2051, Centro, Franca (SP).

Os interessados podem entrar em contato para conhecer as modalidades de atendimento e obter informações sobre o cartão Bem Viver e suas condições.