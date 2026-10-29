Um furgão tombou na calçada de um estabelecimento comercial após colidir com um Honda Civic na manhã desta quinta-feira, 29, na avenida Dom Pedro, no Jardim Petráglia, região norte de Franca.

Segundo informações apuradas no local, a motorista do Civic saía de um posto de combustíveis e começava a acessar a avenida quando foi atingida pelo furgão, que trafegava pela via preferencial.

Com o impacto, o motorista do veículo de carga perdeu o controle da direção e tombou na calçada de um bar. Já o Civic atravessou o canteiro central que divide os dois sentidos da avenida e ficou atravessado, ocupando uma das faixas da pista.