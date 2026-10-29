29 de outubro de 2026
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TRÂNSITO

Furgão tomba na calçada após batida com Civic em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Hevertom Talles/GCN
Veículo tombado após colisão na avenida Dom Pedro
Veículo tombado após colisão na avenida Dom Pedro

Um furgão tombou na calçada de um estabelecimento comercial após colidir com um Honda Civic na manhã desta quinta-feira, 29, na avenida Dom Pedro, no Jardim Petráglia, região norte de Franca.

Segundo informações apuradas no local, a motorista do Civic saía de um posto de combustíveis e começava a acessar a avenida quando foi atingida pelo furgão, que trafegava pela via preferencial.

Com o impacto, o motorista do veículo de carga perdeu o controle da direção e tombou na calçada de um bar. Já o Civic atravessou o canteiro central que divide os dois sentidos da avenida e ficou atravessado, ocupando uma das faixas da pista.

O motorista do furgão não se feriu e permaneceu no local para acompanhar o registro da ocorrência. A condutora do Civic foi levada para atendimento médico por precaução, a pedido do marido.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência. Apesar dos danos provocados pela colisão, não houve registro de feridos.

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