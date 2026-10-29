Priscila Lacerda Custódio, de 24 anos, foi velada e enterrada sob forte comoção em Perdizes (MG), no final da tarde desta quarta-feira, 28. A jovem foi morta com um tiro pelo namorado, o pecuarista João Roberto Bolelli, de 62 anos, na noite da última terça-feira, 27, em Rifaina.
A cidade, com pouco mais de 17 mil habitantes, ficou abalada com a notícia da morte de Priscila, conhecida pela beleza e por produzir conteúdos para as redes sociais de empresas locais.
Para a amiga Juliana Amaral, a "ficha" sobre a morte da jovem ainda não caiu. "Estou sentindo muita falta. A ficha ainda não caiu. Só quero que esse homem pague pelo o que ele fez com minha amiga", disse Juliana.
O último contato entre as duas ocorreu na segunda-feira, 26, um dia antes do crime. Na ocasião, Priscila encaminhou um áudio para Juliana perguntando se a amiga poderia almoçar, tomar café ou comer uma pamonha com ela.
"Passamos muitas coisas juntas, muito parceria, muito amiga. Está sendo muito difícil", afirmou Juliana.
A amiga relatou que Priscila vivia um momento de "curtição", aproveitando a vida e conhecendo pessoas e lugares.
"Ela é uma grande mulher. A gente tinha combinado de comer pamonha e ela não vai vir", afirmou Juliana, em vídeo.
Prisão preventiva decretada
A Justiça decretou a prisão preventiva de João Roberto Bolelli pelo crime de feminicídio. Após atirar contra a jovem, ele teria fugido na caminhonete que Priscila havia levado ao local. A Toyota Hilux utilizada pelo suspeito foi encontrada abandonada nas proximidades da propriedade rural dele, em Rifaina.
A Polícia Civil segue empenhada em localizar o suspeito.
Crime ocorreu durante devolução de caminhonete
Priscila foi morta na noite de terça-feira, 27, nas proximidades da entrada de uma propriedade rural, às margens do km 463 da Rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Rifaina.
Segundo o boletim de ocorrência, a jovem mantinha um relacionamento amoroso com Bolelli e queria terminar a relação. Ela foi ao local para devolver uma caminhonete, acompanhada do irmão e de uma amiga, por temer pela própria segurança.
Durante o encontro, houve uma discussão, e o pecuarista teria sacado uma arma e atirado contra a jovem. Priscila foi socorrida e levada ao hospital de Rifaina, mas não resistiu aos ferimentos.
Após o disparo, o suspeito fugiu.
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