Priscila Lacerda Custódio, de 24 anos, foi velada e enterrada sob forte comoção em Perdizes (MG), no final da tarde desta quarta-feira, 28. A jovem foi morta com um tiro pelo namorado, o pecuarista João Roberto Bolelli, de 62 anos, na noite da última terça-feira, 27, em Rifaina.

A cidade, com pouco mais de 17 mil habitantes, ficou abalada com a notícia da morte de Priscila, conhecida pela beleza e por produzir conteúdos para as redes sociais de empresas locais.

Para a amiga Juliana Amaral, a "ficha" sobre a morte da jovem ainda não caiu. "Estou sentindo muita falta. A ficha ainda não caiu. Só quero que esse homem pague pelo o que ele fez com minha amiga", disse Juliana.