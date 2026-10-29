Veja o obituário desta quinta-feira, 29, em Franca:

Nome: Eduarda Araújo Rodrigues

Idade: 22 anos

Local do velório: Velório do Leporace, sala 1

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Neide Querino Borges

Idade: 90 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 14h