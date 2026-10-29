29 de outubro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 29, em Franca:

Nome: Eduarda Araújo Rodrigues 
Idade: 22 anos
Local do velório: Velório do Leporace, sala 1 
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho  
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Neide Querino Borges 
Idade: 90 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Carlos Donizete dos Santos 
Idade: 70 anos 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5 
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 15h

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