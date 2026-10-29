Veja o obituário desta quinta-feira, 29, em Franca:
Nome: Eduarda Araújo Rodrigues
Idade: 22 anos
Local do velório: Velório do Leporace, sala 1
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Neide Querino Borges
Idade: 90 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Carlos Donizete dos Santos
Idade: 70 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
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