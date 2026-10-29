O tenente-coronel Helder Antonio de Paula, natural de Igarapava, recebeu duas condecorações da Polícia Militar do Estado de São Paulo durante uma cerimônia realizada na manhã de terça-feira, 27, na capital paulista. O oficial foi homenageado com a Medalha Valor Militar, grau ouro, e a Medalha Cinquentenária, em reconhecimento à sua trajetória na corporação.
Prestes a completar 34 anos de serviços prestados à Polícia Militar, Helder participou da solenidade na sede do Comando de Policiamento Metropolitano 5. O evento reuniu autoridades da instituição, entre elas o coronel Allan Marques Bueno, chefe de gabinete do Comando-Geral da Polícia Militar, e o coronel André Frisene, comandante do Policiamento de Área Metropolitana 5.
Atualmente, o tenente-coronel comanda o 4º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, responsável pelo policiamento na zona oeste da cidade de São Paulo.
Atuação na região de Franca
Ao longo da carreira, o oficial ocupou diferentes funções de comando e coordenação em municípios paulistas, incluindo cidades da região de Franca.
Quando era tenente, comandou a Polícia Militar em Miguelópolis e Igarapava, sua cidade natal. Já no posto de capitão, atuou no policiamento de São José do Rio Preto, na Força Tática de Franca e em uma companhia da Polícia Militar em Ituverava.
Promovido a major, Helder trabalhou na coordenação operacional em São Carlos. Também exerceu as funções de subcomandante do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Ribeirão Preto e da Polícia Militar na região de Franca.
As duas medalhas recebidas pelo oficial reconhecem sua trajetória profissional e os serviços prestados à corporação ao longo de quase 34 anos de atuação na segurança pública paulista.
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