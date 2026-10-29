O tenente-coronel Helder Antonio de Paula, natural de Igarapava, recebeu duas condecorações da Polícia Militar do Estado de São Paulo durante uma cerimônia realizada na manhã de terça-feira, 27, na capital paulista. O oficial foi homenageado com a Medalha Valor Militar, grau ouro, e a Medalha Cinquentenária, em reconhecimento à sua trajetória na corporação.

Prestes a completar 34 anos de serviços prestados à Polícia Militar, Helder participou da solenidade na sede do Comando de Policiamento Metropolitano 5. O evento reuniu autoridades da instituição, entre elas o coronel Allan Marques Bueno, chefe de gabinete do Comando-Geral da Polícia Militar, e o coronel André Frisene, comandante do Policiamento de Área Metropolitana 5.

Atualmente, o tenente-coronel comanda o 4º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, responsável pelo policiamento na zona oeste da cidade de São Paulo.