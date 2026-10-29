Duas mulheres foram surpreendidas por um homem armado com uma faca e tiveram o carro roubado logo após saírem do hospital no bairro São Joaquim, em Franca. O crime ocorreu por volta das 20h35 de quarta-feira, 28, e foi registrado por câmeras de segurança.
As imagens mostram as vítimas caminhando em direção a um Hyundai HB20 branco quando o homem aparece correndo, com uma faca na mão, e avança contra elas. Diante da ameaça, as duas mulheres deixam o veículo às pressas, enquanto o criminoso entra no carro e foge.
A abordagem foi rápida e deixou as vítimas sem reação diante da ameaça com a arma. O roubo aconteceu no momento em que elas deixavam a unidade hospitalar.
Carro foi recuperado
O Hyundai HB20 branco foi localizado na manhã desta quinta-feira, 29. Até a publicação deste texto, o homem responsável pelo roubo não havia sido identificado.
O caso deverá ser investigado pelas autoridades.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.