Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil realizada nessa quarta-feira, 28, no bairro Vila Deieno, em São Joaquim da Barra. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os agentes encontraram entorpecentes escondidos em diferentes locais do imóvel, incluindo um buraco, uma panela e um guarda-roupa.
A ação foi conduzida pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), após informações indicarem que o endereço poderia ser utilizado para armazenar e comercializar drogas.
Segundo a Polícia Civil, foram apreendidas 92 porções de maconha e três tijolos da mesma droga, que pesavam aproximadamente 418 gramas. Também foram localizadas oito porções de crack, cinco microtubos com cocaína e quatro porções de haxixe.
Os policiais ainda encontraram uma planta viva com características de maconha, dinheiro em espécie, um aparelho celular, uma faca com resquícios aparentes de drogas e um simulacro de arma de fogo.
As substâncias apreendidas foram submetidas a exame de constatação, com resultado positivo para cocaína e maconha.
Suspeito foi encaminhado à cadeia
Diante dos materiais encontrados, da diversidade das substâncias e da forma como estavam acondicionadas, o homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas.
Após os procedimentos de Polícia Judiciária, o investigado foi encaminhado à Cadeia Pública de São Joaquim da Barra.
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