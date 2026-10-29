29 de outubro de 2026
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TRÁFICO

Homem é preso após drogas serem achadas em panela e guarda-roupa

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Polícia Civil
Drogas apreendidas pela Polícia Civil durante operação em São Joaquim da Barra
Drogas apreendidas pela Polícia Civil durante operação em São Joaquim da Barra

Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil realizada nessa quarta-feira, 28, no bairro Vila Deieno, em São Joaquim da Barra. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os agentes encontraram entorpecentes escondidos em diferentes locais do imóvel, incluindo um buraco, uma panela e um guarda-roupa.

A ação foi conduzida pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), após informações indicarem que o endereço poderia ser utilizado para armazenar e comercializar drogas.

Segundo a Polícia Civil, foram apreendidas 92 porções de maconha e três tijolos da mesma droga, que pesavam aproximadamente 418 gramas. Também foram localizadas oito porções de crack, cinco microtubos com cocaína e quatro porções de haxixe.

Os policiais ainda encontraram uma planta viva com características de maconha, dinheiro em espécie, um aparelho celular, uma faca com resquícios aparentes de drogas e um simulacro de arma de fogo.

As substâncias apreendidas foram submetidas a exame de constatação, com resultado positivo para cocaína e maconha.

Suspeito foi encaminhado à cadeia

Diante dos materiais encontrados, da diversidade das substâncias e da forma como estavam acondicionadas, o homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas.

Após os procedimentos de Polícia Judiciária, o investigado foi encaminhado à Cadeia Pública de São Joaquim da Barra.

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