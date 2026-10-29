Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil realizada nessa quarta-feira, 28, no bairro Vila Deieno, em São Joaquim da Barra. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os agentes encontraram entorpecentes escondidos em diferentes locais do imóvel, incluindo um buraco, uma panela e um guarda-roupa.

A ação foi conduzida pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), após informações indicarem que o endereço poderia ser utilizado para armazenar e comercializar drogas.

Segundo a Polícia Civil, foram apreendidas 92 porções de maconha e três tijolos da mesma droga, que pesavam aproximadamente 418 gramas. Também foram localizadas oito porções de crack, cinco microtubos com cocaína e quatro porções de haxixe.