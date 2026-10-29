Uma aposta de Franca acertou cinco dezenas no último sorteio da Mega-Sena e garantiu um prêmio de R$ 32.185,33. No entanto, o maior prêmio saiu para Rondonópolis. Uma aposta da cidade do estado de Mato Grosso acertou os cinco números e garantiu R$ 324.898.791,61, sendo o maior prêmio individual já pago pelas loterias no Brasil.

Os números sorteados nessa quarta-feira, 28, foram: 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40.

A aposta premiada em Franca foi registrada na Lotérica Boa Sorte, na Estação. O jogo foi simples, com seis dezenas, feito presencialmente. Como acertou cinco números, o apostador ficou na faixa da quina e receberá R$ 32.185,33.