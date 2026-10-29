Uma aposta de Franca acertou cinco dezenas no último sorteio da Mega-Sena e garantiu um prêmio de R$ 32.185,33. No entanto, o maior prêmio saiu para Rondonópolis. Uma aposta da cidade do estado de Mato Grosso acertou os cinco números e garantiu R$ 324.898.791,61, sendo o maior prêmio individual já pago pelas loterias no Brasil.
Os números sorteados nessa quarta-feira, 28, foram: 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40.
A aposta premiada em Franca foi registrada na Lotérica Boa Sorte, na Estação. O jogo foi simples, com seis dezenas, feito presencialmente. Como acertou cinco números, o apostador ficou na faixa da quina e receberá R$ 32.185,33.
Outras dez apostas de Franca acertaram quatro números e ganharam R$ 701 cada, na faixa da quadra.
O prêmio principal estava acumulado havia 17 concursos. O recorde anterior era de 2019, quando uma aposta de Recife (PE) ganhou sozinha R$ 289,4 milhões.
Como apostar
A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6. Os jogos podem ser feitos em casas lotéricas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, respeitando os horários estabelecidos para cada concurso.
Quais são as chances de ganhar?
Segundo a Caixa, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. A chance aumenta conforme o número de dezenas escolhidas, mas o valor da aposta também fica mais alto.
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