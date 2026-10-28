O Franca Basquete perdeu para o Paulistano por 65 a 62 na noite desta quarta-feira, 28, no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo (SP), pela quarta rodada do NBB (Novo Basquete Brasil). Com o resultado, a equipe francana sofreu a segunda derrota consecutiva na competição.

O revés se soma à derrota para o Corinthians na rodada anterior, também na capital paulista. Assim, o time comandado por Helinho Garcia encerrou sua passagem por São Paulo com dois resultados negativos.

Paulistano abre vantagem no primeiro tempo

O time da casa começou melhor. O pivô Mique abriu o placar, e o Paulistano manteve a vantagem durante boa parte do primeiro quarto. O Franca chegou a empatar em 12 a 12 na metade do período, mas perdeu a parcial por 20 a 14.