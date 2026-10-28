O Franca Basquete perdeu para o Paulistano por 65 a 62 na noite desta quarta-feira, 28, no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo (SP), pela quarta rodada do NBB (Novo Basquete Brasil). Com o resultado, a equipe francana sofreu a segunda derrota consecutiva na competição.
O revés se soma à derrota para o Corinthians na rodada anterior, também na capital paulista. Assim, o time comandado por Helinho Garcia encerrou sua passagem por São Paulo com dois resultados negativos.
Paulistano abre vantagem no primeiro tempo
O time da casa começou melhor. O pivô Mique abriu o placar, e o Paulistano manteve a vantagem durante boa parte do primeiro quarto. O Franca chegou a empatar em 12 a 12 na metade do período, mas perdeu a parcial por 20 a 14.
No segundo quarto, o Franca reagiu e buscou o empate em 21 a 21, com dois lances livres de Reynan. A equipe da capital, porém, voltou a impor seu ritmo e abriu dez pontos de vantagem, fechando o primeiro tempo em 36 a 26. A parcial terminou em 16 a 12 para os donos da casa.
O terceiro período foi equilibrado, com as duas equipes trocando pontos. O Paulistano venceu a parcial por 22 a 21 e chegou ao último quarto com vantagem de 58 a 47.
Franca reage, mas não evita a derrota
No último quarto, o Franca iniciou uma reação e reduziu a diferença ponto a ponto. A três minutos do fim, a equipe ficou a apenas um ponto do adversário.
A reta final foi marcada por pedidos de tempo e muitas faltas. Apesar das boas jogadas de Gui Deodato e Parodi, o Paulistano conseguiu sustentar a vantagem e confirmou a vitória por 65 a 62.
O cestinha da partida foi Seixas, do Paulistano, com 18 pontos. Pelo Franca, Parodi foi o maior pontuador, com 16.
Franca volta ao Pedrocão na próxima semana
A equipe francana volta a jogar diante da torcida na próxima semana, com dois compromissos no Ginásio Pedrocão.
Na terça-feira, 3, o adversário será o Minas, às 19h30. Na quinta-feira, 5, o Franca enfrentará o Cruzeiro, às 20h.
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