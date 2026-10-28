A Justiça de São Paulo decretou, nesta quarta-feira, 28, a prisão preventiva de João Roberto Bolelli, de 62 anos, suspeito de matar a tiros Priscila Lacerda Custódio, de 24, em Rifaina. O pecuarista é considerado foragido, e as buscas por ele continuam.

Segundo o delegado Fábio Branquinho, responsável pelo caso, o pedido foi feito pela Polícia Civil durante a tarde e aceito pelo juiz Luiz Gustavo Giuntini de Rezende, da Justiça de Pedregulho.

Ao determinar a prisão preventiva, o magistrado apontou a necessidade de garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal. Também destacou a violência atribuída ao investigado e a fuga após o crime.