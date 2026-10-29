A Prefeitura de Franca concluiu os serviços de limpeza e manutenção dos cemitérios da Saudade e Santo Agostinho para o Dia de Finados, celebrado na próxima segunda-feira, 2. Os dois locais funcionarão das 7h às 17h, inclusive no sábado e no domingo que antecedem a data. A estimativa é de que entre 80 mil e 100 mil pessoas visitem os espaços municipais durante o período.

As equipes municipais realizaram serviços de roçada, retirada de resíduos vegetais e manutenção das áreas internas e externas. Também foram organizados espaços para a venda de flores, velas e artigos relacionados à homenagem aos falecidos.

Comércio e manutenção

No Cemitério da Saudade, os trabalhos incluíram a roçada das áreas internas e das calçadas, com recolhimento dos resíduos vegetais. A praça Carlos Pacheco também passou por manutenção.