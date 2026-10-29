A Prefeitura de Franca concluiu os serviços de limpeza e manutenção dos cemitérios da Saudade e Santo Agostinho para o Dia de Finados, celebrado na próxima segunda-feira, 2. Os dois locais funcionarão das 7h às 17h, inclusive no sábado e no domingo que antecedem a data. A estimativa é de que entre 80 mil e 100 mil pessoas visitem os espaços municipais durante o período.
As equipes municipais realizaram serviços de roçada, retirada de resíduos vegetais e manutenção das áreas internas e externas. Também foram organizados espaços para a venda de flores, velas e artigos relacionados à homenagem aos falecidos.
Comércio e manutenção
No Cemitério da Saudade, os trabalhos incluíram a roçada das áreas internas e das calçadas, com recolhimento dos resíduos vegetais. A praça Carlos Pacheco também passou por manutenção.
No entorno, foram leiloados 16 espaços para a comercialização de flores e produtos relacionados. Os pontos funcionarão durante o fim de semana e na segunda-feira, 2.
No Cemitério Santo Agostinho, as equipes da Secretaria de Meio Ambiente trabalham na limpeza e nos últimos ajustes, com previsão de conclusão nesta quinta-feira, 29. Para o comércio de flores, velas e artigos similares, foram leiloados 12 espaços, demarcados na calçada da avenida Presidente Vargas e na rua dos fundos.
Nos dois cemitérios, não será permitida a venda de alimentos e bebidas.
Confira os horários das missas
No Cemitério da Saudade, a missa será celebrada às 9h pelo padre Rogério Ruffo, da Catedral. Os três portões permanecerão abertos das 7h às 17h no domingo, 1º, e na segunda-feira, 2.
Grupos de Testemunhas de Jeová também estarão nas entradas para distribuir materiais impressos.
No Cemitério Santo Agostinho, estão previstas celebrações às 8h, às 10h e às 15h, com o padre Pedro, da Igreja de São Crispim. Membros da comunidade de Testemunhas de Jeová também estarão nas entradas para divulgar sua doutrina.
Os quatro portões do Santo Agostinho estarão abertos, incluindo os acessos pela avenida Presidente Vargas, pelas laterais e pelos fundos, no Jardim Planalto. A região oferece opções de estacionamento e pontos de venda de flores e velas.
Segurança e distribuição de água
Para atender aos visitantes, a Prefeitura solicitou o apoio da Sabesp, que disponibilizará caminhões-pipa para a distribuição de água em copos descartáveis.
A Guarda Civil também atuará nos dois cemitérios, com ações de segurança e orientação ao público.
No Cemitério da Saudade, os túmulos que costumam receber maior número de visitantes são os das Almas Milagrosas, de Maria Conceição de Barros, do Menino Jaiminho e do Padre Ramon. Recentemente, o túmulo do padre também recebeu uma caravana de devotos de outras regiões.
Como localizar sepulturas
Nas recepções dos dois cemitérios, servidores municipais estarão disponíveis para ajudar os visitantes a localizar sepulturas. A consulta também pode ser feita pela internet, no serviço de localização de sepulturas da Prefeitura de Franca. Para realizar a busca, é necessário informar alguns dados da pessoa falecida.
Confira os telefones para mais informações:
- Cemitério Santo Agostinho: (16) 3706-6645
- Cemitério da Saudade: (16) 3706-6646
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