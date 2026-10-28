Um homem de 25 anos foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira, 28, no Jardim Palestina, em Franca. A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão realizado por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma denúncia anônima apontar a venda de drogas por meio de entregas, na modalidade conhecida como delivery, com uso frequente de uma motocicleta.

Após investigações preliminares e monitoramento, os policiais cumpriram mandados judiciais em dois endereços.

Cocaína e munições apreendidas