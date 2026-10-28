Um homem de 25 anos foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira, 28, no Jardim Palestina, em Franca. A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão realizado por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).
Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma denúncia anônima apontar a venda de drogas por meio de entregas, na modalidade conhecida como delivery, com uso frequente de uma motocicleta.
Após investigações preliminares e monitoramento, os policiais cumpriram mandados judiciais em dois endereços.
Cocaína e munições apreendidas
Em uma casa no Jardim Palestina, o suspeito foi abordado no portão. Com ele, os policiais encontraram uma porção de cocaína e um celular.
Durante as buscas na residência, foram localizadas outra porção de pasta base de cocaína, duas munições intactas de calibre .38 e uma pistola de mentira, guardadas dentro de um guarda-roupa. Os policiais também encontraram invólucros plásticos, conhecidos como saquinhos de sacolé, em um armário da cozinha.
No segundo endereço vistoriado, nenhum material ilícito foi encontrado.
Diante dos materiais apreendidos e das investigações anteriores, o homem recebeu voz de prisão em flagrante. Além da suspeita de tráfico de drogas, ele foi indiciado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme o registro policial.
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