A 13ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Franca repudiou, nesta quarta-feira, 28, a circulação de listas nas redes sociais e em grupos de mensagens que incentivam boicotes a profissionais e estabelecimentos comerciais por posicionamentos políticos. Em nota, a entidade afirmou que divergências políticas não justificam intimidação, discriminação ou retaliação.

O comunicado cita listas que envolvem advogados, escritórios de advocacia, outros profissionais, trabalhadores autônomos e estabelecimentos comerciais.

A manifestação também reafirma o compromisso da OAB com o Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão e o respeito às diferentes convicções políticas.