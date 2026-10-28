Uma estagiária de um escritório de advocacia de Franca foi demitida após a repercussão de vídeos publicados nas redes sociais em que debocha de eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirma que uma empresa ligada ao escritório demitiria 112 funcionários por motivação política. Identificada como Leticia Hetiene, de 23 anos, ela reconheceu posteriormente que fez uma associação equivocada e imprudente.

Nos vídeos publicados nos stories do Instagram, Leticia ironizou a situação financeira de eleitores de Lula e atribuiu ao presidente uma frase sobre acordar na hora do almoço quem não tivesse dinheiro para tomar café da manhã.

“13h08, e a pergunta que não pode faltar: teve dinheiro para comprar o seu café da manhã? Teve dinheiro para comprar a marmita do almoço? Porque, se você não teve dinheiro para o café da manhã, é muito fácil de resolver. Segundo o papai L (se referindo ao Lula), não tem dinheiro para comprar café da manhã? Acorda na hora do almoço”, afirmou.