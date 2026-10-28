Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em 72 dos 75 locais de votação de Franca no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O presidente Lula (PT) venceu em apenas três: na EMEB Fausto Alexandre Sousa Teodoro, no Jardim Santa Bárbara, na Penitenciária de Franca e na Fundação Casa.
A disputa mais equilibrada ocorreu na EMEB Fausto Alexandre Sousa Teodoro. Lula recebeu 1.126 votos, o equivalente a 51,37% dos votos válidos no local, enquanto Flávio Bolsonaro teve 1.066 votos, ou 48,63%. A diferença foi de 60 votos a favor do petista.
Nos outros dois locais em que Lula venceu, a vantagem proporcional foi maior. Na Penitenciária de Franca, o candidato do PT recebeu 41 votos (93,18%), contra três votos (6,82%) de Flávio Bolsonaro.
Na Fundação Casa, Lula teve 13 votos, correspondentes a 92,86% dos votos válidos, enquanto Flávio recebeu um voto (7,14%). O local registrou 14 votos válidos.
Flávio venceu nos outros locais
Nos demais 72 locais de votação, Flávio Bolsonaro superou Lula. Entre os maiores percentuais do candidato do PL estão os registrados na EE Caetano Petráglia, no Cidade Nova, onde recebeu 2.124 votos (70,80%), e na EE Mário D’Elia, no Jardim Consolação, com 1.796 votos (70,46%).
Flávio também teve votação expressiva na EE Professora Carmem Munhoz Coelho, no Jardim Bethania, com 1.592 votos (69,76%), e na EE Torquato Caleiro, na região central, onde recebeu 3.005 votos (68,81%).
Flávio teve 62,67% dos votos válidos em Franca
Flávio Bolsonaro venceu o segundo turno das eleições presidenciais em Franca com 117.733 votos, o equivalente a 62,67% dos votos válidos no município. Lula teve 70.121 votos, correspondentes a 37,33%. A diferença entre os candidatos foi de 47.612 votos.
Ao todo, 195.408 eleitores compareceram às urnas em Franca. Desse total, 187.854 votos foram válidos, o equivalente a 96,13% dos votos registrados.
No Brasil, Lula recebeu 64,2 milhões de votos (51,79% dos válidos), enquanto Flávio Bolsonaro teve 59,8 milhões (48,21%). A diferença entre os dois candidatos foi de aproximadamente 4,4 milhões de votos.
Locais de votação em que Flávio Bolsonaro venceu
- EE Amália Pimentel: Flávio Bolsonaro, 1.827 votos (65,16%); Lula, 977 (34,84%)
- EE Ana Maria Junqueira: Flávio, 1.630 (59,95%); Lula, 1.089 (40,05%)
- EMEB Anor Ravagnani: Flávio, 1.667 (58,97%); Lula, 1.160 (41,03%)
- EE Antônio Fachada: Flávio, 2.717 (60,31%); Lula, 1.788 (39,69%)
- EE Prof. Dr. Assuero Quadri Prestes: Flávio, 503 (52,67%); Lula, 452 (47,33%)
- EE Barão de Franca: Flávio, 2.342 (64,97%); Lula, 1.263 (35,03%)
- EMEB Dr. Valeriano Gomes do Nascimento (CAIC): Flávio, 2.164 (56,59%); Lula, 1.660 (43,41%)
- EE Celso Toledo: Flávio, 1.373 (62,81%); Lula, 813 (37,19%)
- Colégio Champagnat: Flávio, 2.134 (64,75%); Lula, 1.162 (35,25%)
- Colégio Jesus Maria José: Flávio, 2.186 (63,94%); Lula, 1.233 (36,06%)
- EE David Carneiro Ewbank: Flávio, 3.107 (64,35%); Lula, 1.721 (35,65%)
- EMEB Dorotea Paulino Ferro: Flávio, 1.412 (55,26%); Lula, 1.143 (44,74%)
- EE Adalgisa de São José Gualtiéri: Flávio, 2.041 (66,48%); Lula, 1.029 (33,52%)
- EE Caetano Petráglia: Flávio, 2.124 (70,80%); Lula, 876 (29,20%)
- EE Capitão José Pinheiro de Lacerda: Flávio, 2.639 (67,08%); Lula, 1.295 (32,92%)
- EE Coronel Francisco Martins: Flávio, 1.300 (67,46%); Lula, 627 (32,54%)
- EE Dr. João Marciano de Almeida: Flávio, 2.672 (65,62%); Lula, 1.400 (34,38%)
- EE Homero Alves: Flávio, 2.118 (66,83%); Lula, 1.051 (33,17%)
- EE Mário D’Elia: Flávio, 1.796 (70,46%); Lula, 753 (29,54%)
- EE Prof. Agostinho Lima de Vilhena: Flávio, 1.797 (63,79%); Lula, 1.020 (36,21%)
- EE Prof. Benedito Eufrázio Marcondes Vieira: Flávio, 711 (66,26%); Lula, 362 (33,74%)
- EE Prof. Dante Guedine Filho: Flávio, 1.642 (66,18%); Lula, 839 (33,82%)
- EE Prof. Evaristo Fabrício: Flávio, 2.028 (59,00%); Lula, 1.409 (41,00%)
- EE Prof. José Carlos Donadeli Panice: Flávio, 831 (58,03%); Lula, 601 (41,97%)
- EE Prof. José dos Reis Miranda Filho: Flávio, 1.401 (68,74%); Lula, 637 (31,26%)
- EE Prof. Júlio César D’Elia: Flávio, 1.647 (62,65%); Lula, 982 (37,35%)
- EE Prof. Michel Haber: Flávio, 1.575 (65,54%); Lula, 828 (34,46%)
- EE Prof. Pedro Nunes Rocha: Flávio, 1.670 (60,31%); Lula, 1.099 (39,69%)
- EE Prof. Ângelo Gosuen: Flávio, 2.510 (60,88%); Lula, 1.613 (39,12%)
- EE Professora Adelina Pasquino Cassis: Flávio, 1.646 (69,25%); Lula, 731 (30,75%).
- EE Professora Carmem Munhoz Coelho: Flávio, 1.592 (69,76%); Lula, 690 (30,24%)
- EE Professora Carmem Nogueira Nicácio: Flávio, 485 (61,39%); Lula, 305 (38,61%)
- EE Professora Iolanda Ribeiro Novais: Flávio, 1.238 (65,02%); Lula, 666 (34,98%)
- EE Professora Lúcia Gissi Ceraso: Flávio, 1.209 (66,76%); Lula, 602 (33,24%)
- EE Professora Sueli Machado da Silva: Flávio, 2.022 (67,09%); Lula, 992 (32,91%)
- EE Torquato Caleiro: Flávio, 3.005 (68,81%); Lula, 1.362 (31,19%)
- EE Ângelo Scarabucci: Flávio, 3.041 (65,65%); Lula, 1.591 (34,35%)
- EMEB Christiane Dezuani Dias de Oliveira: Flávio, 277 (58,32%); Lula, 198 (41,68%)
- EMEB Frei Germano de Annecy: Flávio, 639 (60,92%); Lula, 410 (39,08%)
- EMEB Frei Lauro de Carvalho Borges: Flávio, 559 (68,76%); Lula, 254 (31,24%)
- EMEB Prof. Antônio Manoel de Paula: Flávio, 998 (55,20%); Lula, 810 (44,80%)
- EMEB Prof. César Augusto de Oliveira: Flávio, 1.785 (67,59%); Lula, 856 (32,41%)
- EMEB Prof. Hélio Paulino Pinto: Flávio, 1.250 (61,73%); Lula, 775 (38,27%)
- EMEB Prof. José Mário Faleiros: Flávio, 1.033 (51,27%); Lula, 982 (48,73%)
- EMEB Prof. Milton Alves Gama: Flávio, 302 (64,26%); Lula, 168 (35,74%)
- EMEB Prof. Paulo Freire: Flávio, 823 (52,76%); Lula, 737 (47,24%)
- EMEB Prof. Dr. Rubens Zumstein: Flávio, 1.115 (66,69%); Lula, 557 (33,31%)
- EMEB Professora Emília de Paula Tarantelli: Flávio, 264 (63,77%); Lula, 150 (36,23%)
- EMEB Professora Luzinete Cortez Balieiro: Flávio, 698 (58,07%); Lula, 504 (41,93%)
- EMEB Professora Vanda Thereza de Senne Badaró: Flávio, 979 (62,12%); Lula, 597 (37,88%)
- ETEC Dr. Júlio Cardoso: Flávio, 1.288 (66,12%); Lula, 660 (33,88%)
- Fatec – Faculdade de Tecnologia Tomaz Novelino: Flávio, 1.651 (65,44%); Lula, 872 (34,56%)
- EMEB Florestan Fernandes: Flávio, 2.141 (63,44%); Lula, 1.234 (36,56%)
- EE Helena Cury de Tacca: Flávio, 1.801 (61,61%); Lula, 1.122 (38,39%)
- EE Hélio Palermo: Flávio, 2.699 (62,00%); Lula, 1.654 (38,00%)
- EE Israel Niceus Moreira: Flávio, 1.885 (56,69%); Lula, 1.440 (43,31%)
- EE Jerônimo Barbosa Sandoval: Flávio, 1.651 (67,25%); Lula, 804 (32,75%)
- EE Josephina Zinni Almada: Flávio, 1.597 (66,96%); Lula, 788 (33,04%)
- EE José Ricardo Pucci: Flávio, 1.962 (58,71%); Lula, 1.380 (41,29%)
- EE Laura de Mello Franco: Flávio, 1.273 (58,96%); Lula, 886 (41,04%)
- EE Lina Picchioni Rocha: Flávio, 1.731 (64,28%); Lula, 962 (35,72%)
- EE Lizete Paulino Teixeira: Flávio, 1.886 (58,34%); Lula, 1.347 (41,66%)
- EE Luiz Paride Sinelli: Flávio, 1.158 (55,14%); Lula, 942 (44,86%)
- EMEB Professora Maria Brizabela Bruxellas Zinader: Flávio, 1.342 (56,79%); Lula, 1.021 (43,21%)
- EE Professora Maria Pia Silva Castro: Flávio, 2.158 (62,28%); Lula, 1.307 (37,72%)
- EMEB Professora Nair Martins Rocha: Flávio, 1.585 (67,91%); Lula, 749 (32,09%)
- EE Dr. Orlik Luz: Flávio, 1.454 (57,29%); Lula, 1.084 (42,71%)
- EE Otávio Martins de Souza: Flávio, 1.891 (62,97%); Lula, 1.112 (37,03%)
- EE Stella da Matta Ambrósio: Flávio, 646 (57,27%); Lula, 482 (42,73%)
- EE Sudário Ferreira: Flávio, 2.834 (59,60%); Lula, 1.921 (40,40%)
- EE Suzana Ribeiro Sandoval: Flávio, 1.907 (60,23%); Lula, 1.259 (39,77%)
- Unesp – Câmpus de Franca: Flávio, 1.599 (59,33%); Lula, 1.096 (40,67%)
Locais de votação em que Lula venceu
- EMEB Fausto Alexandre Sousa Teodoro: Lula, 1.126 votos (51,37%); Flávio Bolsonaro, 1.066 (48,63%)
- Penitenciária de Franca: Lula, 41 votos (93,18%); Flávio Bolsonaro, 3 (6,82%)
- Fundação Casa: Lula, 13 votos (92,86%); Flávio Bolsonaro, 1 (7,14%)
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