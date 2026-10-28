A circulação de listas que incentivam o boicote a estabelecimentos comerciais supostamente ligados à “esquerda” também foi alvo de críticas do deputado federal eleito Guilherme Cortez (PSOL). Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira, 28, ele afirmou que empresários e trabalhadores estariam sendo expostos, ameaçados e perseguidos por posicionamentos políticos atribuídos a eles.
Segundo Cortez, as mensagens começaram a circular após o resultado das eleições de domingo, 25. O deputado eleito colocou o mandato à disposição das pessoas que tenham sido alvo das publicações e afirmou que pretende atuar para que os responsáveis sejam responsabilizados.
“Meu mandato está à disposição de todo mundo que foi exposto e que foi ameaçado”, declarou.
Listas reúnem cerca de 40 estabelecimentos em Franca
As publicações incentivam consumidores a deixar de comprar ou contratar serviços de empresas citadas por seus supostos posicionamentos políticos. Uma das listas reúne cerca de 40 estabelecimentos de diferentes segmentos em Franca.
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Empresários mencionados nos conteúdos relataram o recebimento de mensagens ofensivas e ameaças após a divulgação das listas.
Cortez criticou as tentativas de prejudicar comerciantes e profissionais por suas supostas preferências políticas. No vídeo, afirmou que a divulgação das listas e as ameaças contra as pessoas citadas podem ter consequências legais.
“Eu quero ver vocês pagando pelos crimes de vocês e nós faremos isso acontecer”, disse.
Deputado oferece apoio aos atingidos
Cortez também alertou para possíveis tentativas de demitir funcionários por causa de suas opiniões políticas ou de mensagens que atribuam a eles determinada posição ideológica.
O deputado eleito pediu que as pessoas reconsiderem esse tipo de atitude, respeitem o resultado das urnas e não utilizem divergências políticas como justificativa para ameaçar, discriminar ou prejudicar outras pessoas.
“Se você está incomodado que perdeu a eleição, eu te entendo, nós já perdemos algumas”, declarou.
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