A circulação de listas que incentivam o boicote a estabelecimentos comerciais supostamente ligados à “esquerda” também foi alvo de críticas do deputado federal eleito Guilherme Cortez (PSOL). Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira, 28, ele afirmou que empresários e trabalhadores estariam sendo expostos, ameaçados e perseguidos por posicionamentos políticos atribuídos a eles.

Segundo Cortez, as mensagens começaram a circular após o resultado das eleições de domingo, 25. O deputado eleito colocou o mandato à disposição das pessoas que tenham sido alvo das publicações e afirmou que pretende atuar para que os responsáveis sejam responsabilizados.

“Meu mandato está à disposição de todo mundo que foi exposto e que foi ameaçado”, declarou.

Listas reúnem cerca de 40 estabelecimentos em Franca