28 de outubro de 2026
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'LISTA PETISTA'

Deputado denuncia boicote a empresas e diz que não ficará impune

Por Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Giovanna Attili/GCN
Deputado federal eleito Guilherme Cortez: 'eu quero ver vocês pagando pelos crimes de vocês'
Deputado federal eleito Guilherme Cortez: 'eu quero ver vocês pagando pelos crimes de vocês'

A circulação de listas que incentivam o boicote a estabelecimentos comerciais supostamente ligados à “esquerda” também foi alvo de críticas do deputado federal eleito Guilherme Cortez (PSOL). Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira, 28, ele afirmou que empresários e trabalhadores estariam sendo expostos, ameaçados e perseguidos por posicionamentos políticos atribuídos a eles.

Segundo Cortez, as mensagens começaram a circular após o resultado das eleições de domingo, 25. O deputado eleito colocou o mandato à disposição das pessoas que tenham sido alvo das publicações e afirmou que pretende atuar para que os responsáveis sejam responsabilizados.

“Meu mandato está à disposição de todo mundo que foi exposto e que foi ameaçado”, declarou.

Listas reúnem cerca de 40 estabelecimentos em Franca

As publicações incentivam consumidores a deixar de comprar ou contratar serviços de empresas citadas por seus supostos posicionamentos políticos. Uma das listas reúne cerca de 40 estabelecimentos de diferentes segmentos em Franca.

Leia mais: Lista de boicote a empresas 'petistas' gera ameaças em Franca

Empresários mencionados nos conteúdos relataram o recebimento de mensagens ofensivas e ameaças após a divulgação das listas.

Cortez criticou as tentativas de prejudicar comerciantes e profissionais por suas supostas preferências políticas. No vídeo, afirmou que a divulgação das listas e as ameaças contra as pessoas citadas podem ter consequências legais.

“Eu quero ver vocês pagando pelos crimes de vocês e nós faremos isso acontecer”, disse.

Deputado oferece apoio aos atingidos

Cortez também alertou para possíveis tentativas de demitir funcionários por causa de suas opiniões políticas ou de mensagens que atribuam a eles determinada posição ideológica.

O deputado eleito pediu que as pessoas reconsiderem esse tipo de atitude, respeitem o resultado das urnas e não utilizem divergências políticas como justificativa para ameaçar, discriminar ou prejudicar outras pessoas.

“Se você está incomodado que perdeu a eleição, eu te entendo, nós já perdemos algumas”, declarou.

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