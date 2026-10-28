Seis apostas registradas em Franca foram premiadas na quadra do concurso 3076 da Mega-Sena, sorteado nesta terça-feira, 27. Cada aposta acertou quatro das seis dezenas sorteadas e recebeu R$ 869,30. Ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou para o sorteio desta quarta-feira, 28, em R$ 324,8 milhões. Uma aposta de Rondonópolis, no Mato Grosso, acertou e levou o prêmio.

No sorteio de terça-feira, em todo o país, 68 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 58.086,17 cada. Outras 6.491 apostas foram premiadas na quadra, com R$ 869,30 por jogo.

Recorde no concurso regular

O concurso desta quarta-feira teve prêmio de R$ 324,8 milhões. O valor foi o maior já oferecido em um concurso regular da Mega-Sena, sem considerar sorteios especiais, como a Mega da Virada.