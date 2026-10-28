28 de outubro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LOTERIA

Seis apostas de Franca ganham na quadra da Mega; veja os valores

Por Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Lara Santiago/GCN
Volantes de apostas em lotérica de Franca
Volantes de apostas em lotérica de Franca

Seis apostas registradas em Franca foram premiadas na quadra do concurso 3076 da Mega-Sena, sorteado nesta terça-feira, 27. Cada aposta acertou quatro das seis dezenas sorteadas e recebeu R$ 869,30. Ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou para o sorteio desta quarta-feira, 28, em R$ 324,8 milhões. Uma aposta de Rondonópolis, no Mato Grosso, acertou e levou o prêmio. 

No sorteio de terça-feira, em todo o país, 68 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 58.086,17 cada. Outras 6.491 apostas foram premiadas na quadra, com R$ 869,30 por jogo.

Recorde no concurso regular 

O concurso desta quarta-feira teve prêmio de R$ 324,8 milhões. O valor foi o maior já oferecido em um concurso regular da Mega-Sena, sem considerar sorteios especiais, como a Mega da Virada.

O recorde anterior entre os concursos regulares era de R$ 317,85 milhões, registrado no concurso 2525, realizado em 1º de outubro de 2022. Na ocasião, duas apostas dividiram o prêmio principal: uma de Caxias do Sul (RS) e um bolão de Fernandópolis, no interior de São Paulo.

O prêmio atual acumulou após ninguém acertar as seis dezenas nos concursos anteriores. O sorteio desta quarta-feira integra a Mega Semana, iniciativa da Caixa que concentra cinco concursos consecutivos entre segunda-feira, 26, e sexta-feira, 30.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de seis a 20 dezenas entre as 60 disponíveis no volante. Quanto mais números forem marcados, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de acertar.

Em um jogo simples, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de uma em 50.063.860.

Para quem escolhe sete números, a aposta custa R$ 42, e a chance de acertar o prêmio principal passa a ser de uma em 7.151.980.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários