Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira, 28, suspeito de ameaçar e agredir a ex-companheira, de 35 anos, em São Sebastião do Paraíso (MG), cidade a aproximadamente 75 quilômetros de Franca. A ocorrência foi registrada por volta das 2h, no bairro Parque São Judas Tadeu, e terminou com a apreensão de uma pistola calibre 9 mm e 14 munições intactas.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após a mulher relatar que havia ido à casa do ex-companheiro para ter contato com os filhos do casal. No local, os dois teriam discutido, e o homem teria feito ameaças enquanto exibia uma arma que carregava na cintura.
Ainda conforme o relato da vítima, o suspeito teria efetuado um disparo para o alto e continuado com as intimidações. Uma testemunha confirmou as ameaças e informou que a mulher também teria sido agredida com puxões de cabelo. A vítima confirmou a agressão aos policiais.
Arma foi encontrada na casa do suspeito
Após receber as informações, os militares foram até a residência do homem, que autorizou a entrada da equipe. Durante as buscas, os policiais localizaram uma pistola Taurus, calibre 9 mm, acompanhada de um carregador com 14 munições intactas.
De acordo com a Polícia Militar, embora a arma estivesse com a documentação regular, ela foi apreendida em razão das circunstâncias. O homem negou ter efetuado disparos.
O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de ameaça e foi encaminhado à Polícia Civil, juntamente com a arma e as munições apreendidas, para as providências cabíveis.
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