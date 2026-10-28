Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira, 28, suspeito de ameaçar e agredir a ex-companheira, de 35 anos, em São Sebastião do Paraíso (MG), cidade a aproximadamente 75 quilômetros de Franca. A ocorrência foi registrada por volta das 2h, no bairro Parque São Judas Tadeu, e terminou com a apreensão de uma pistola calibre 9 mm e 14 munições intactas.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após a mulher relatar que havia ido à casa do ex-companheiro para ter contato com os filhos do casal. No local, os dois teriam discutido, e o homem teria feito ameaças enquanto exibia uma arma que carregava na cintura.

Ainda conforme o relato da vítima, o suspeito teria efetuado um disparo para o alto e continuado com as intimidações. Uma testemunha confirmou as ameaças e informou que a mulher também teria sido agredida com puxões de cabelo. A vítima confirmou a agressão aos policiais.

Arma foi encontrada na casa do suspeito