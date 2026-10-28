A empresária Priscila Lacerda Custódio, de 24 anos, morta a tiros em Rifaina, será sepultada nesta quarta-feira, 28, em Perdizes (MG), cidade onde nasceu. O velório estava previsto para começar às 14h, no velório municipal, e o sepultamento será realizado às 18h, no cemitério da cidade.
Priscila trabalhava com marketing digital e também atuava como videomaker. Nas redes sociais, ela compartilhava trabalhos realizados para lojas, casamentos e outros clientes.
A jovem foi morta na noite de terça-feira, 27, nas proximidades de uma propriedade rural às margens da rodovia Cândido Portinari (SP-334), na altura do km 463, em Rifaina.
Segundo o boletim de ocorrência, ela mantinha um relacionamento amoroso com o pecuarista João Roberto Bolelli, de 62 anos, e não queria continuar a relação.
Na noite do crime, Priscila foi até a propriedade para devolver uma caminhonete, acompanhada do irmão e de uma amiga, por temer pela própria segurança.
Ainda conforme o registro policial, houve uma discussão envolvendo o celular da jovem e uma cobrança de dinheiro. Durante o desentendimento, o suspeito teria sacado uma arma e atirado contra ela.
Priscila foi socorrida e levada ao hospital de Rifaina, mas não resistiu aos ferimentos. Após o disparo, o suspeito fugiu em uma caminhonete.
A Polícia Civil investiga o caso e procura o pecuarista. As circunstâncias do crime serão apuradas.
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