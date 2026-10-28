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Empresária morta por pecuarista será enterrada em MG nesta quarta

Por da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Priscila Lacerda Custódio, de 24 anos, morreu após ser baleada por um pecuarista em Rifaina, SP.
Priscila Lacerda Custódio, de 24 anos, morreu após ser baleada por um pecuarista em Rifaina, SP.

A empresária Priscila Lacerda Custódio, de 24 anos, morta a tiros em Rifaina, será sepultada nesta quarta-feira, 28, em Perdizes (MG), cidade onde nasceu. O velório estava previsto para começar às 14h, no velório municipal, e o sepultamento será realizado às 18h, no cemitério da cidade.

Priscila trabalhava com marketing digital e também atuava como videomaker. Nas redes sociais, ela compartilhava trabalhos realizados para lojas, casamentos e outros clientes.

A jovem foi morta na noite de terça-feira, 27, nas proximidades de uma propriedade rural às margens da rodovia Cândido Portinari (SP-334), na altura do km 463, em Rifaina.

Segundo o boletim de ocorrência, ela mantinha um relacionamento amoroso com o pecuarista João Roberto Bolelli, de 62 anos, e não queria continuar a relação.

Na noite do crime, Priscila foi até a propriedade para devolver uma caminhonete, acompanhada do irmão e de uma amiga, por temer pela própria segurança.

Ainda conforme o registro policial, houve uma discussão envolvendo o celular da jovem e uma cobrança de dinheiro. Durante o desentendimento, o suspeito teria sacado uma arma e atirado contra ela.

Priscila foi socorrida e levada ao hospital de Rifaina, mas não resistiu aos ferimentos. Após o disparo, o suspeito fugiu em uma caminhonete.

A Polícia Civil investiga o caso e procura o pecuarista. As circunstâncias do crime serão apuradas.

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