A empresária Priscila Lacerda Custódio, de 24 anos, morta a tiros em Rifaina, será sepultada nesta quarta-feira, 28, em Perdizes (MG), cidade onde nasceu. O velório estava previsto para começar às 14h, no velório municipal, e o sepultamento será realizado às 18h, no cemitério da cidade.

Priscila trabalhava com marketing digital e também atuava como videomaker. Nas redes sociais, ela compartilhava trabalhos realizados para lojas, casamentos e outros clientes.

A jovem foi morta na noite de terça-feira, 27, nas proximidades de uma propriedade rural às margens da rodovia Cândido Portinari (SP-334), na altura do km 463, em Rifaina.