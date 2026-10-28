De acordo com os documentos do processo, Bolelli descumpriu determinações judiciais impostas para proteger a ex-mulher, expedidas pela 1ª Vara Criminal de Franca através da Lei Maria da Penha. O Ministério Público denunciou o pecuarista pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência.

O processo criminal tramitou na 3ª Vara Criminal de Franca e apurou episódios registrados nas noites de 23 e 26 de setembro de 2018, em Franca e Rifaina.

O pecuarista João Roberto Bolelli, de 62 anos, procurado pela Polícia Civil suspeito de matar Priscila Lacerda Custódio, de 24 anos, em Rifaina , foi processado e condenado por descumprir medidas protetivas concedidas a uma outra ex-companheira.

As investigações conduzidas pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca apontaram que o acusado perseguia a ex-companheira com uma caminhonete pelas ruas da cidade e em deslocamentos pela rodovia em direção a Rifaina. Segundo os relatos reunidos nos autos, ele também fazia ligações telefônicas repetidas, algumas sem dizer nada, e outras com ameaças.

Perseguição, monitoramento e ameaças

Os documentos apontam que Bolelli teria recorrido a outras pessoas para monitorar a ex. Em um dos episódios, ocorrido em setembro de 2018, a vítima relatou que uma pessoa foi posicionada para vigiar a casa de uma amiga onde ela estava escondida. Em seguida, o próprio pecuarista teria ido até o imóvel e batido à porta, levando a mulher a se esconder e acionar a polícia.

Testemunhas ouvidas durante a investigação confirmaram que ela relatava estar sendo seguida e recebendo ligações frequentes, situação que lhe provocava medo constante. Conforme os autos, a vítima também relatou perseguições anteriores, que teriam levado à prisão em flagrante de Bolelli em junho de 2018, além de ameaças explícitas de morte.