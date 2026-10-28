Um carro furtado durante a madrugada de domingo, 25, foi localizado por policiais militares na tarde desta terça-feira, 27, em meio a um cafezal às margens da rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG).
O veículo, um Volkswagen Gol branco, foi encontrado durante patrulhamento da equipe policial. Após a consulta da placa, os militares constataram que o automóvel havia sido furtado na Vila Imperador, em Franca.
Veículo estava danificado e sem peças
Ao vistoriarem o carro, os policiais perceberam que faltavam as quatro rodas, o estepe, a bateria e o macaco. O veículo também apresentava danos no motor e no radiador.
Após receberem informações que ajudaram a localizar o automóvel, os policiais encontraram o proprietário, um homem de 64 anos.
O Gol foi recuperado e devolvido ao dono. As circunstâncias do furto e os danos causados ao veículo poderão ser apurados pelas autoridades.
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