Um carro furtado durante a madrugada de domingo, 25, foi localizado por policiais militares na tarde desta terça-feira, 27, em meio a um cafezal às margens da rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG).

O veículo, um Volkswagen Gol branco, foi encontrado durante patrulhamento da equipe policial. Após a consulta da placa, os militares constataram que o automóvel havia sido furtado na Vila Imperador, em Franca.

Veículo estava danificado e sem peças

Ao vistoriarem o carro, os policiais perceberam que faltavam as quatro rodas, o estepe, a bateria e o macaco. O veículo também apresentava danos no motor e no radiador.