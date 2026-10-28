A mãe de Bento Reis Amaral, de 7 anos, que morreu na última quinta-feira, 22, no Hospital São Joaquim, em Franca, após complicações de uma infecção generalizada, se pronunciou nas redes sociais sobre a perda do filho. Letícia Lelis agradeceu as mensagens de apoio recebidas e descreveu o menino como uma criança que “amava a vida”.
Nos vídeos publicados nos stories do Instagram, Letícia agradeceu as orações e o carinho de pessoas que manifestaram solidariedade à família. Segundo ela, foram milhares de mensagens de condolências.
“Quero agradecer pelas orações, que é o que tem nos sustentado: a mim, ao meu marido, ao meu filho e à minha família. E eu peço que continuem orando pela gente e pelo nosso bem”, pediu.
Bento deixou a mãe, Letícia, o pai, Beto Amaral, e o irmão, Theo, de 5 anos.
"Ele era luz e alegria por onde ia"
Em um dos vídeos, Letícia apareceu usando uma pulseira que teria sido feita pelo filho e relembrou o quanto ele gostava de viver e as experiências que teve ao longo da infância.
“O Bento era um anjinho que está no céu. Essa pulseirinha foi ele que fez para mim. Quem conhece o Bento sabe que ele era uma criança que amava a vida, amava viver. Ele curtiu muito a vida. A gente proporcionou muitas coisas boas para ele”, contou.
A mãe também compartilhou uma frase dita por uma amiga que, segundo ela, resume a personalidade do menino. “Uma amiga até me falou, porque eu disse que ele amava viver, e ela falou: ‘Viver é diferente de estar vivo’. E, realmente, essa frase define muito ele”, relatou.
Emocionada, Letícia falou sobre a ausência do filho na rotina da família e a saudade que ele deixou. “O mais difícil é que tudo lembra ele, porque ele amava tudo. Vai fazer muita falta. A casa fica grande sem a presença dele, porque ele era luz e alegria por onde ia”, completou.
Mãe ainda não está pronta para falar sobre a causa da morte
Letícia também afirmou que ainda não se sente preparada para falar sobre as circunstâncias da morte de Bento. Segundo ela, a dor da perda permanece intensa, e abordar o assunto a faria reviver os momentos difíceis enfrentados durante os dias em que o filho esteve internado.
Apesar disso, a mãe garantiu que pretende voltar às redes sociais quando estiver pronta para falar sobre o caso. A intenção, segundo ela, é alertar outros pais sobre o que matou o menino.
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