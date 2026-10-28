A mãe de Bento Reis Amaral, de 7 anos, que morreu na última quinta-feira, 22, no Hospital São Joaquim, em Franca, após complicações de uma infecção generalizada, se pronunciou nas redes sociais sobre a perda do filho. Letícia Lelis agradeceu as mensagens de apoio recebidas e descreveu o menino como uma criança que “amava a vida”.

Nos vídeos publicados nos stories do Instagram, Letícia agradeceu as orações e o carinho de pessoas que manifestaram solidariedade à família. Segundo ela, foram milhares de mensagens de condolências.

“Quero agradecer pelas orações, que é o que tem nos sustentado: a mim, ao meu marido, ao meu filho e à minha família. E eu peço que continuem orando pela gente e pelo nosso bem”, pediu.