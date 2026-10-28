28 de outubro de 2026
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DIA DO SERVIDOR

Prefeitura de Franca fecha repartições públicas na sexta-feira

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Prefeitura Franca
Repartições e departamentos municipais não funcionam sexta
Repartições e departamentos municipais não funcionam sexta

O Dia do Servidor é comemorado nesta quarta-feira, 28, mas a folga dos trabalhadores da categoria ligados à Prefeitura de Franca será nesta sexta-feira, 30. A administração municipal transferiu, em caráter excepcional, o ponto facultativo para o fim da semana, de acordo decreto publicado no Diário Oficial do Município.

Com a mudança, as repartições e departamentos municipais funcionam normalmente nesta quarta e até quinta-feira, nos horários de cada setor. O atendimento só será retomado na terça-feira, 3 de novembro. Isso porque na segunda, 2, é feriado nacional de Dia de Finados.

O que funcionará no feriadão

Durante o período de fechamento no feriadão do próximo final de semana, permanecem em funcionamento os serviços de urgência e emergência, como os Prontos-Socorros Adulto e Infantil, as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos Jardins Aeroporto e Anita, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e os dois Caps (Centros de Atenção Psicossocial). A Guarda Civil Municipal e o Abrigo Provisório trabalharão em sistema de plantão. A coleta de lixo será mantida normalmente.

Os parques municipais estarão abertos para caminhadas e passeios. O Parque dos Trabalhadores, o Caxambu, na Vila Santos Dumont, o "Fernando Costa" e o Poliesportivo funcionam das 6h às 20h. O Zoobotânico abre das 7h às 17h30.

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