O Dia do Servidor é comemorado nesta quarta-feira, 28, mas a folga dos trabalhadores da categoria ligados à Prefeitura de Franca será nesta sexta-feira, 30. A administração municipal transferiu, em caráter excepcional, o ponto facultativo para o fim da semana, de acordo decreto publicado no Diário Oficial do Município.

Com a mudança, as repartições e departamentos municipais funcionam normalmente nesta quarta e até quinta-feira, nos horários de cada setor. O atendimento só será retomado na terça-feira, 3 de novembro. Isso porque na segunda, 2, é feriado nacional de Dia de Finados.

O que funcionará no feriadão

Durante o período de fechamento no feriadão do próximo final de semana, permanecem em funcionamento os serviços de urgência e emergência, como os Prontos-Socorros Adulto e Infantil, as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos Jardins Aeroporto e Anita, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e os dois Caps (Centros de Atenção Psicossocial). A Guarda Civil Municipal e o Abrigo Provisório trabalharão em sistema de plantão. A coleta de lixo será mantida normalmente.