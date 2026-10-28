O Franca Basquete entra em quadra na noite desta quarta-feira, 28, às 19h, contra o Paulistano, no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo, pelo NBB (Novo Basquete Brasil) 2026/27.
A equipe busca apagar a atuação apagada na última rodada, quando foi superada pelo Corinthians, em São Paulo, por 30 pontos de diferença.
O técnico Helinho Garcia reconheceu que o time teve uma apresentação atípica e alertou que a competição exige concentração total. “Todos os jogos são duríssimos e a gente tem que estar sempre muito preparado para suportarmos os momentos de altos e baixos dentro de uma partida, o que é normal. E, claro, procurar ter uma consistência maior, ter um discernimento maior daquilo que fazer para buscarmos as vitórias nos jogos”, afirmou.
O técnico francano terá novamente à disposição todos os jogadores que viajaram para as duas partidas em São Paulo. O ala Gui Deodato fará sua segunda partida com a camisa francana e a expectativa é que possa subir de produção. Contra o Corinthians, anotou apenas 4 pontos em mais de 26 minutos em quadra. “Eu acredito que a equipe tenha consciência daquilo que nós erramos, onde erramos e onde poderia ser melhor”, completou o treinador.
A partida marcará também o primeiro reencontro de Vitinho com sua ex-equipe. O armador disputou as três primeiras partidas da competição nacional pelo Franca e foi um dos destaques do time.
Do outro lado, o Paulistano também vem de derrota e busca a reabilitação. Na última rodada, perdeu para o Brasília, fora de casa.
Após as três primeiras rodadas do NBB, apenas Minas e Brasília mantêm campanha com 100% de aproveitamento e lideram a competição.
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