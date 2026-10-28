O Franca Basquete entra em quadra na noite desta quarta-feira, 28, às 19h, contra o Paulistano, no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo, pelo NBB (Novo Basquete Brasil) 2026/27.

A equipe busca apagar a atuação apagada na última rodada, quando foi superada pelo Corinthians, em São Paulo, por 30 pontos de diferença.

O técnico Helinho Garcia reconheceu que o time teve uma apresentação atípica e alertou que a competição exige concentração total. “Todos os jogos são duríssimos e a gente tem que estar sempre muito preparado para suportarmos os momentos de altos e baixos dentro de uma partida, o que é normal. E, claro, procurar ter uma consistência maior, ter um discernimento maior daquilo que fazer para buscarmos as vitórias nos jogos”, afirmou.