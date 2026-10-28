Um restaurante localizado no cruzamento das ruas Major Claudiano e Simão Caleiro, na região central de Franca, foi alvo de furto durante a madrugada desta quarta-feira, 28. O suspeito quebrou o vidro de uma janela para invadir o estabelecimento e levou dois celulares, um notebook e dinheiro. O prejuízo estimado pela proprietária é de aproximadamente R$ 10 mil.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. O homem se aproxima da janela, observa o local e utiliza uma pedra para quebrar o vidro. Em seguida, força a entrada e permanece no estabelecimento por menos de cinco minutos.

O crime aconteceu por volta de 1h15, conforme o boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Prejuízo e indignação