Um restaurante localizado no cruzamento das ruas Major Claudiano e Simão Caleiro, na região central de Franca, foi alvo de furto durante a madrugada desta quarta-feira, 28. O suspeito quebrou o vidro de uma janela para invadir o estabelecimento e levou dois celulares, um notebook e dinheiro. O prejuízo estimado pela proprietária é de aproximadamente R$ 10 mil.
Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. O homem se aproxima da janela, observa o local e utiliza uma pedra para quebrar o vidro. Em seguida, força a entrada e permanece no estabelecimento por menos de cinco minutos.
O crime aconteceu por volta de 1h15, conforme o boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).
Prejuízo e indignação
A proprietária do restaurante, Rose Brancalhão, contou que foi avisada por uma vizinha, que percebeu o vidro quebrado. Ao chegar ao local, ela encontrou o estabelecimento danificado e constatou a falta dos equipamentos e do dinheiro.
“Foi uma vizinha que avisou a gente do vidro que estava quebrado. […] Deparamo-nos com essa cena triste, de tanta luta, tanta batalha, e tudo quebrado”, relatou Rose.
Segundo a proprietária, os objetos furtados são ferramentas importantes para o funcionamento do restaurante.
“Ele levou dois celulares, que são uma ferramenta muito importante para o restaurante, o nosso notebook e uma quantia de dinheiro. Isso vai fazer muita diferença para a gente estar trabalhando”, afirmou.
Rose estima que o prejuízo chegue a R$ 10 mil, sem contar o impacto emocional.
“É em torno de R$ 10 mil. E, fora isso, o emocional da gente fica muito abalado também, porque chegar e ver tudo destruído é muito ruim”, disse.
A empresária também demonstrou indignação com a falta de segurança na região central. Segundo ela, a ausência de policiamento e de monitoramento contribui para a sensação de abandono.
“A gente está muito abandonado no centro da cidade”, afirmou.
Rose acrescentou que procura investir em câmeras e outros recursos para proteger o estabelecimento, mas ainda sente medo.
“A gente está tentando sempre investir em câmera e segurança, mas está vendo que cada investimento está ficando difícil de fazer. Mesmo assim, está difícil de trabalhar”, concluiu.
Até o momento, o suspeito não havia sido localizado.
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