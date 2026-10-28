Começou a circular nas redes sociais uma lista que estimula um boicote a empresas de Franca supostamente associadas ao presidente Lula (PT) e ao PT (Partido dos Trabalhadores). A relação reúne cerca de 40 estabelecimentos de diferentes segmentos, entre lojas de departamentos, varejistas, marcas de produtos de beleza, docerias, pizzarias e supermercados. As publicações geraram críticas, denúncias ao MPT (Ministério Público do Trabalho) e posicionamentos dos empresários citados.

Um dos negócios incluídos na lista foi a empresa Tio Paulo Eventos. Com mais de dez anos de atuação, a empresa presta serviços de recreação infantil e organização de eventos em Franca. A partir desta terça-feira, 27, o empresário Paulo Ferreira foi surpreendido ao receber mensagens de amigos e clientes alertando sobre a inclusão da empresa na relação. Ao longo do dia, segundo ele, também chegaram ofensas e mensagens em tom de ameaça e com xingamentos.

“Por mais que essa informação tenha me assustado, porque não traduz a verdade, me assustou mais a violência. A rapidez de propagação desse tipo de informação e da irresponsabilidade de pessoas que se prestam a esse tipo de serviço, seja criar informações falsas ou até mesmo propagá-las sem nenhum tipo de responsabilidade”, afirmou.