Franca tem 7.732 candidatos com inscrições confirmadas para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2026, segundo dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Os locais de aplicação das provas já estão disponíveis para consulta na Página do Participante.

Ao todo, o município registrou 8.329 inscrições, das quais 597 não foram confirmadas. O número de candidatos com participação confirmada representa aproximadamente 92,8% do total de inscrições registradas na cidade.

Para consultar o endereço da prova, o estudante deve acessar a Página do Participante e fazer login com CPF e senha cadastrados no portal Gov.br.