Franca tem 7.732 candidatos com inscrições confirmadas para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2026, segundo dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Os locais de aplicação das provas já estão disponíveis para consulta na Página do Participante.
Ao todo, o município registrou 8.329 inscrições, das quais 597 não foram confirmadas. O número de candidatos com participação confirmada representa aproximadamente 92,8% do total de inscrições registradas na cidade.
Para consultar o endereço da prova, o estudante deve acessar a Página do Participante e fazer login com CPF e senha cadastrados no portal Gov.br.
Segundo o Inep, a relação dos locais de aplicação do exame não é disponibilizada publicamente por questões de sigilo e segurança. Dessa forma, cada candidato deve consultar individualmente o endereço onde realizará a avaliação, por meio do cartão de confirmação de inscrição.
Além do local de aplicação, o documento apresenta o idioma escolhido para a prova de língua estrangeira, as datas do exame e informações sobre eventuais solicitações de atendimento especializado.
Datas e horários
O Enem 2026 será realizado nos domingos, 8 e 15 de novembro. No primeiro dia, os participantes responderão às questões de linguagens e ciências humanas, além de produzir uma redação. No segundo, serão aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza.
Nos dois dias, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, pelo horário de Brasília. As avaliações terão início às 13h30, com encerramento às 19h no primeiro domingo e às 18h30 no segundo.
Orientações aos candidatos
O Inep recomenda que os estudantes consultem antecipadamente o endereço do local de prova e planejem o deslocamento para evitar atrasos.
Para realizar o exame, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto e utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
Documentos digitais oficiais também serão aceitos, desde que apresentados nos aplicativos correspondentes. Capturas de tela não serão consideradas válidas.
Os participantes poderão levar água e alimentos para consumir durante a avaliação. Os serviços digitais do Inep permanecem disponíveis para consulta às informações do exame.
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