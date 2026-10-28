28 de outubro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 28, em Franca:

Nome: Lazara Maria Moreira 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca  
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho  
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Vera Lúcia Teixeira 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4 
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 15h

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