28 de outubro de 2026
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Carro pega fogo na rodovia Altino Arantes, em Batatais

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Em Dia com a Notícia
Carro ficou completamente destruído após ser atingido por fogo na rodovia Altino Arantes
Carro ficou completamente destruído após ser atingido por fogo na rodovia Altino Arantes

Um carro ficou completamente destruído após pegar fogo na tarde dessa terça-feira, 27, no km 43 da rodovia Altino Arantes, em Batatais. Duas pessoas estavam no veículo no momento do incidente, mas nenhuma ficou ferida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada às 15h55 e encontrou o VW Fox em chamas. O incêndio provocou danos significativos na parte dianteira e na carroceria.

O veículo seguia no sentido Batatais quando o fogo começou. Os bombeiros combateram as chamas e realizaram o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes e garantir a segurança da área.

O caso foi registrado e as causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.

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