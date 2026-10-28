Um carro ficou completamente destruído após pegar fogo na tarde dessa terça-feira, 27, no km 43 da rodovia Altino Arantes, em Batatais. Duas pessoas estavam no veículo no momento do incidente, mas nenhuma ficou ferida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada às 15h55 e encontrou o VW Fox em chamas. O incêndio provocou danos significativos na parte dianteira e na carroceria.

O veículo seguia no sentido Batatais quando o fogo começou. Os bombeiros combateram as chamas e realizaram o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes e garantir a segurança da área.