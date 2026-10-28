Um motociclista de 43 anos morreu após colidir contra a traseira de uma van na manhã dessa terça-feira, 27, em São Joaquim da Barra. A vítima foi identificada como Valter Ilydio Marques Pereira, conhecido como "Valtinho".

O acidente ocorreu na rua Washington Cássio Geraldo. Segundo testemunhas, Valter trafegava de motocicleta pela via quando atingiu a traseira de uma van que subia a rua.

Com o impacto, o motociclista sofreu traumas na cabeça e em um dos braços. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Velório e sepultamento