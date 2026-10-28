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TRAGÉDIA

Mototaxista de 43 anos morre após bater na traseira de van

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais
Valter Ilydio Marques Pereira foi identificado como vítima fatal de acidente em São Joaquim da Barra
Valter Ilydio Marques Pereira foi identificado como vítima fatal de acidente em São Joaquim da Barra

Um motociclista de 43 anos morreu após colidir contra a traseira de uma van na manhã dessa terça-feira, 27, em São Joaquim da Barra. A vítima foi identificada como Valter Ilydio Marques Pereira, conhecido como "Valtinho". 

O acidente ocorreu na rua Washington Cássio Geraldo. Segundo testemunhas, Valter trafegava de motocicleta pela via quando atingiu a traseira de uma van que subia a rua.

Com o impacto, o motociclista sofreu traumas na cabeça e em um dos braços. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Velório e sepultamento

De acordo com a Funerária São Domingos, o velório está previsto para esta quarta-feira, 28, no Velório Municipal de São Joaquim da Barra. Os horários de início da cerimônia e do sepultamento ainda serão definidos.

O sepultamento está previsto para ocorrer em São Simão, também nesta quarta-feira.

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