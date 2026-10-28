Um motociclista de 43 anos morreu após colidir contra a traseira de uma van na manhã dessa terça-feira, 27, em São Joaquim da Barra. A vítima foi identificada como Valter Ilydio Marques Pereira, conhecido como "Valtinho".
O acidente ocorreu na rua Washington Cássio Geraldo. Segundo testemunhas, Valter trafegava de motocicleta pela via quando atingiu a traseira de uma van que subia a rua.
Com o impacto, o motociclista sofreu traumas na cabeça e em um dos braços. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos.
Velório e sepultamento
De acordo com a Funerária São Domingos, o velório está previsto para esta quarta-feira, 28, no Velório Municipal de São Joaquim da Barra. Os horários de início da cerimônia e do sepultamento ainda serão definidos.
O sepultamento está previsto para ocorrer em São Simão, também nesta quarta-feira.
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