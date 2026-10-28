A fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL), ex-candidato à Presidência da República, para os Estados Unidos provocou uma “guerra de cartazes” entre os vereadores Marília Martins (PSOL) e Leandro Patriota (PL) durante a sessão ordinária desta terça-feira, 27, na Câmara Municipal de Franca. A discussão levou o presidente do Legislativo, Fransérgio Garcia (PL), a consultar o regimento interno da Casa sobre a possibilidade de manter manifestações nas mesas.

No período da tarde, Marília colocou em frente sua mesa um cartaz com os dizeres: “Procura-se: Flávio Bolsonaro. Qualquer informação, avise a Polícia Federal”.

Patriota questiona exposição de cartaz

Durante a sessão, Leandro Patriota questionou se o regimento permitia a exposição de manifestações nas mesas e afirmou que também colocaria um cartaz caso a prática fosse autorizada.