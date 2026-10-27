A Câmara Municipal de Franca aprovou nesta terça-feira, 27, o projeto de lei que dá ao novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial) o nome do médico Dr. Joaquim Pereira Ribeiro, ex-vereador e ex-presidente do Legislativo. Na mesma sessão, os parlamentares entregaram uma Moção de Aplausos à nadadora francana Alice Souza Correia, campeã dos 400 metros livres feminino, categoria Petiz II, na 33ª edição do Troféu Kim Mollo de Natação.

As homenagens reconheceram a atuação de Joaquim na saúde e na vida política do município, além do desempenho de Alice na competição estadual, realizada em outubro, em Mococa (SP).

Novo NGA receberá nome de médico

Com 12 votos favoráveis, os vereadores aprovaram o projeto de lei da vereadora Andréa Silva (Republicanos) que denomina o NGA de Dr. Joaquim Pereira Ribeiro. O prédio fica entre a avenida Magnólia Pereira Alves e a rua Ginez Garcia Garcia, no Jardim Botânico.