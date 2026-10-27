A Câmara Municipal de Franca aprovou nesta terça-feira, 27, o projeto de lei que dá ao novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial) o nome do médico Dr. Joaquim Pereira Ribeiro, ex-vereador e ex-presidente do Legislativo. Na mesma sessão, os parlamentares entregaram uma Moção de Aplausos à nadadora francana Alice Souza Correia, campeã dos 400 metros livres feminino, categoria Petiz II, na 33ª edição do Troféu Kim Mollo de Natação.
As homenagens reconheceram a atuação de Joaquim na saúde e na vida política do município, além do desempenho de Alice na competição estadual, realizada em outubro, em Mococa (SP).
Novo NGA receberá nome de médico
Com 12 votos favoráveis, os vereadores aprovaram o projeto de lei da vereadora Andréa Silva (Republicanos) que denomina o NGA de Dr. Joaquim Pereira Ribeiro. O prédio fica entre a avenida Magnólia Pereira Alves e a rua Ginez Garcia Garcia, no Jardim Botânico.
Durante a discussão, parlamentares relembraram a trajetória do médico, destacando o atendimento a pacientes sem condições de pagar por consultas, sua atuação na rede pública e a participação na construção da atual sede da Câmara.
Gilson Pelizaro (PT) recordou o período em que dividiu o Legislativo com Joaquim, inclusive durante a presidência do homenageado. Segundo ele, apesar da atuação na medicina privada e da participação na fundação do Hospital São Joaquim, Joaquim defendia o SUS (Sistema Único de Saúde) e trabalhou durante muitos anos na rede pública.
“Nada mais justo do que colocar o nome do NGA na pessoa do Dr. Joaquim”, afirmou.
Vereadores destacam atendimento à população
Donizete da Farmácia (MDB), que conviveu com Joaquim entre 2005 e 2008, destacou o atendimento oferecido pelo médico a pessoas sem condições de pagar por consultas. Segundo o vereador, Joaquim recebia esses pacientes em seu consultório às 6h.
“E não foi uma vez, não, foram várias vezes”, afirmou Donizete, ao ressaltar o lado humano do profissional.
A participação do médico na construção da atual sede da Câmara também foi lembrada. Donizete recordou as dificuldades enfrentadas no antigo espaço de trabalho, localizado no “porão da Prefeitura”, que não oferecia estrutura e segurança adequadas.
Marco Garcia (PP) acrescentou que Joaquim atendia pessoas durante os intervalos entre o Expediente e a Ordem do Dia, em mesas próximas à cozinha da antiga Câmara, onde oferecia consultas e receitas médicas.
Ao lembrar os obstáculos superados para a construção da sede do Legislativo, Marco resumiu: “Vai o homem, fica o legado”.
Autora do projeto, Andréa Silva afirmou que não conheceu o médico pessoalmente, mas visitou sua viúva e ouviu relatos sobre a trajetória dele. A vereadora também agradeceu à esposa e à família pela concordância com a homenagem.
“Merecido, porque ele fez muito por Franca”, afirmou.
Nadadora francana recebe homenagem por ouro estadual
Além da homenagem ao médico, a Câmara entregou a Moção de Aplausos à nadadora Alice Souza Correia. De autoria de Claudinei da Rocha (MDB), a iniciativa reconheceu a conquista da medalha de ouro nos 400 metros livre feminino, categoria Petiz II, na 33ª edição do Troféu Kim Mollo de Natação.
A competição foi realizada entre os dias 9 e 11 de outubro de 2026, na Associação Esportiva Mocoquense, em Mococa (SP). O evento reuniu atletas que representaram as seleções das oito regiões da FAP (Federação Aquática Paulista).
Convocada para integrar a seleção da 5ª Região, Alice venceu a prova com o tempo de 4 minutos, 57 segundos e 32 centésimos. Segundo relato de seu pai, Adilson, durante a solenidade, a nadadora também conquistou uma medalha de bronze por equipe, no revezamento.
Família destaca dedicação ao esporte e aos estudos
Ao agradecer aos vereadores pelo reconhecimento, Adilson ressaltou o esforço da filha tanto na natação quanto na escola.
“Só tenho a agradecer a Deus e parabenizar ela, principalmente pela sua luta, dedicação, não só no esporte, mas também na escola”, afirmou.
O pai também comemorou a evolução da 5ª Região Esportiva na competição. Segundo ele, no ano anterior, a seleção havia terminado na penúltima colocação e, após um ano de trabalho, alcançou o primeiro lugar.
Adilson destacou ainda que Alice está entre as dez melhores nadadoras do estado de São Paulo e entre as 20 melhores do Brasil.
Alice quer levar o nome de Franca mais longe
Ao receber a homenagem, Alice agradeceu à cidade de Franca e à Secretaria Municipal de Esportes, onde iniciou sua trajetória na natação de alto rendimento. A atleta também ressaltou a oportunidade de representar a 5ª Região Esportiva e contribuir para a melhora da pontuação regional no Troféu Kim Mollo.
“Fico grata em ter colaborado defendendo nossa região. Tudo isso só foi possível com foco, determinação e disciplina”, declarou.
A nadadora afirmou que o reconhecimento representa não apenas as conquistas atuais, mas também os objetivos que pretende alcançar no futuro.
“Agradeço o reconhecimento, que representa não só o presente, mas também os sonhos que ainda quero conquistar. Eu continuo sonhando e levando o nome da nossa cidade cada vez mais longe”, disse.
Autor da homenagem, Claudinei da Rocha destacou a importância de reconhecer o esforço da jovem atleta e afirmou que ela já começa a construir uma trajetória de destaque no esporte.
“É para honrar uma adolescente que já começou a fazer a sua história”, declarou.
O vereador também incentivou Alice a manter a dedicação à natação e a persistir na busca por novos resultados. “É só ficar na posição, se dedicar a cada dia dentro da persistência. Deus vai continuar te honrando”, afirmou.
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